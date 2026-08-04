El Niño, deudas en subsidios y ataques a infraestructura ponen en riesgo los combustibles del país

Los riesgos de abastecimiento ante un nuevo fenómeno de El Niño, el aumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y las afectaciones por hechos de orden público en la infraestructura energética son los principales retos que enfrenta Colombia, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

El gremio presentó su informe económico sobre combustibles líquidos y advirtió que el país debe anticiparse a estos escenarios para garantizar la seguridad energética y evitar impactos en la generación eléctrica y en la economía.

Uno de los puntos centrales del análisis está relacionado con el papel del diésel durante eventos climáticos extremos. La ACP explicó que este combustible sirve como respaldo para la generación térmica cuando disminuye la disponibilidad de energía hidráulica. Durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, su participación estuvo entre el 2 % y el 6 % de la generación eléctrica, pero ante un escenario similar al de 2016, considerado “muy fuerte”, podría llegar cerca del 9 %.

Ante esa posibilidad, el gremio señaló que Colombia necesitaría aumentar en cerca de 30 % la oferta disponible de diésel frente a la demanda actual. Por esta razón, la ACP pidió planificar con anticipación las importaciones y fortalecer la logística de internación para evitar riesgos de suministro durante periodos críticos.



Otro de los focos de preocupación está en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según la ACP, el aumento de los precios internacionales volvió a generar presiones durante el primer semestre de 2026, luego de la reducción registrada en 2025. En ese periodo, el país asumió subsidios aproximados de $1.500 por galón de gasolina y $8.000 por galón de diésel.

De mantenerse las actuales condiciones, el déficit acumulado del FEPC podría acercarse a los $6 billones al cierre de 2026. Frente a este panorama, la asociación insistió en la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y técnicamente eficientes que permitan reducir distorsiones, proteger las finanzas públicas y darle estabilidad al mercado de combustibles.

#ComunicadoACP

Garantizar el abastecimiento y confiabilidad de combustibles líquidos será fundamental para afrontar El Niño y evitar un apagón.



Informe económico del gremio estima que el diésel respaldaría hasta el 9% de la generación eléctrica durante El Niño. Se requiere más… pic.twitter.com/PZNcmg18pd — Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (@ACP_Colombia) August 4, 2026

En materia de seguridad de la cadena, la ACP alertó sobre las afectaciones generadas por hechos de orden público durante 2025. El gremio reportó más de 580 atentados contra oleoductos, principalmente en el sistema Caño Limón-Coveñas, además de más de 490 válvulas ilícitas en poliductos y 837 bloqueos que afectaron la operación del sector.

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La asociación explicó que estas situaciones pusieron en riesgo cerca de 33 millones de galones de combustibles y generaron afectaciones económicas superiores a $2,4 billones. También advirtió que el robo de combustible mediante conexiones ilegales obliga a aumentar importaciones, genera pérdidas para Ecopetrol, reduce ingresos tributarios y puede afectar el funcionamiento de los vehículos por el uso de productos adulterados.

A pesar de estos desafíos, la ACP destacó el impacto económico de los combustibles líquidos. Durante 2025, el sector representó cerca del 1,5 % del PIB, realizó inversiones por $3,1 billones y generó 248.000 empleos, de los cuales 64.000 fueron directos y 184.000 indirectos. Para 2026, el gremio espera inversiones cercanas a $3,3 billones y estima aportes fiscales por aproximadamente $10 billones.

Finalmente, la ACP señaló que la demanda de combustibles líquidos crecerá en promedio 1,6 % anual entre 2026 y 2031, impulsada por el transporte, la carga, la aviación y la generación térmica. Ante este escenario, propuso fortalecer puertos, poliductos, almacenamiento y sistemas de importación, además de crear almacenamientos estratégicos, proteger infraestructura crítica y mejorar la coordinación operativa para garantizar la seguridad energética del país.