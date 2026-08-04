ACP pide avanzar con el fracking ante el déficit energético que enfrenta Colombia

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que Colombia debe avanzar en la evaluación y desarrollo de los yacimientos no convencionales como una alternativa para enfrentar el déficit energético que atraviesa el país, al señalar que las tecnologías asociadas al fracking han tenido importantes avances en el mundo durante los últimos 15 años.

La organización destacó que Estados Unidos cuenta con más de un millón de pozos desarrollados con esta tecnología y que en Argentina, mediante el proyecto de Vaca Muerta, se han implementado operaciones con controles orientados a prevenir impactos relacionados con el uso del agua y la actividad sísmica.

La ACP indicó que las preocupaciones alrededor del fracking deben ser consideradas y respondidas con información técnica y datos comprobables. Según explicó, en algunas cuencas internacionales esta técnica utiliza menos del 1 % del agua disponible y no ha generado efectos sísmicos relevantes. Para la asociación, el país debe promover un debate informado sobre los yacimientos no convencionales, teniendo en cuenta tanto las inquietudes ambientales como las necesidades energéticas nacionales.

BLU Radio. Fracking // Foto: Referencia AFP

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, señaló que Colombia perdió su autosuficiencia en gas y que también enfrenta una reducción en su capacidad de producción petrolera. De acuerdo con la ACP, el país tendrá un déficit energético durante los próximos años y requiere tomar decisiones de manera inmediata, especialmente porque existen recursos disponibles, tecnologías probadas y un marco institucional que permite desarrollar estos proyectos bajo condiciones reguladas.



La asociación recordó que Colombia cuenta desde 2008 con lineamientos de política pública, requisitos técnicos y disposiciones ambientales para la ejecución de actividades relacionadas con yacimientos no convencionales. De esta manera, afirmó que no se necesitan nuevas leyes para avanzar en la implementación del fracking, ya que la regulación vigente establece las condiciones necesarias para autorizar estos proyectos, siempre que se cumplan los controles exigidos por las autoridades competentes.

Según la ACP, un escenario de inversión inmediata en yacimientos no convencionales podría permitir que en un periodo aproximado de tres años el país alcance una producción cercana a 50.000 barriles diarios de petróleo y alrededor de 50 millones de pies cúbicos de gas. La organización señaló que ese volumen sería fundamental para contribuir al cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, debido a que, si no se modifica la tendencia actual, desde 2027 comenzaría una disminución en la producción petrolera nacional.

Fracking en Colombia. Foto: Universidad Externado de Colombia.

Frente a los proyectos costa afuera, la ACP explicó que iniciativas como Sirius podrían entrar en operación entre finales de 2029 y comienzos de 2030, pero advirtió que ese desarrollo no sería suficiente para recuperar por sí solo la autosuficiencia gasífera del país.

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Actualmente Colombia importa cerca del 35 % del gas que consume y necesita la entrada de nuevos proyectos, incluidos los del Valle Medio del Magdalena. La asociación también destacó que los pilotos de fracking han permitido recopilar información técnica para evaluar la tecnología y afirmó que su eventual desarrollo debe incluir beneficios para las comunidades ubicadas en las zonas de operación.