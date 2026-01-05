El objetivo que tendrán las empresas en Colombia durante el 2026

De cara a 2026, el principal objetivo de las empresas en Colombia será consolidar su presencia y competitividad en el entorno digital. Con más de 1,7 millones de compañías registradas en el país, según Confecámaras, el reto ya no es solo ingresar al mundo digital, sino hacerlo de manera estratégica y eficiente. Aunque el 76 % de las empresas ha iniciado algún proceso de digitalización, el Think Digital Report advierte que persisten brechas importantes que limitan el verdadero aprovechamiento de estas herramientas.

Uno de los mayores obstáculos identificados es la falta de habilidades digitales, que afecta al 35 % de las compañías y se convierte en un freno directo para el crecimiento de las ventas en canales digitales. Este déficit suele derivar en decisiones improvisadas y en la adopción de tecnologías sin una visión clara de largo plazo, lo que termina fragmentando los procesos internos en lugar de optimizarlos. El resultado es una operación desarticulada y con información poco confiable para la toma de decisiones.

Según Stevenson Rivera, cofundador de Grupo Effi, uno de los errores más comunes es digitalizar áreas aisladas del negocio sin un sistema que integre toda la operación. Para el directivo, el foco en 2026 debe estar en centralizar la operación y lograr una visión integral del negocio.

En esa línea, la recomendación es migrar hacia plataformas únicas que permitan administrar de forma eficiente todos los procesos, desde el control de inventarios hasta el despacho de productos. Soluciones como Effi ERP buscan responder a esta necesidad mediante la automatización de operaciones logísticas y administrativas, integrándose con plataformas de comercio electrónico como Shopify y WooCommerce, así como con sistemas de mensajería instantánea del ecosistema Meta. Esta articulación tecnológica facilita una operación coordinada con operadores logísticos en varios países de la región.



La integración de sistemas y el uso de información unificada en tiempo real se perfilan como una ventaja clave para 2026, al permitir mayor control contable y tributario, una gestión más eficiente de bodegas e inventarios y una trazabilidad completa de la operación.