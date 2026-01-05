Robo de motocicleta en obra en construcción terminó en enfrentamiento con obreros

Un intento de robo ocurrido a plena luz del día en Virrey del Pino, en La Matanza (Argentina), derivó en un violento enfrentamiento entre dos delincuentes armados y un grupo de obreros que trabajaban en una obra en construcción el pasado 31 de diciembre de 2025. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, volvió a encender las alarmas por la inseguridad en la zona.

Según se observa en las imágenes, los trabajadores se encontraban preparando los materiales para iniciar la jornada laboral cuando fueron sorprendidos por dos ladrones que simulaban ser repartidores de delivery, con mochilas típicas del servicio. Los delincuentes se detuvieron frente a la vivienda donde se realizaba la obra e intentaron robar una motocicleta que estaba estacionada en la puerta.

En cuestión de segundos, uno de los asaltantes descendió del vehículo, extrajo un arma de fuego y comenzó a amenazar a los albañiles. De acuerdo con el registro, el delincuente efectuó disparos mientras exigía la entrega de otros objetos de valor, como dinero y teléfonos celulares.

Lejos de huir de inmediato, los trabajadores reaccionaron y lograron resguardarse detrás de una pared de la construcción. Desde allí, y en un intento por defenderse, comenzaron a arrojar ladrillos que tomaron de los materiales hacia los asaltantes.



La resistencia de los obreros obligó a los delincuentes a desistir del robo. Uno de ellos volvió a subirse a la moto mientras su cómplice aceleraba para escapar del lugar. Durante la huida, el asaltante armado efectuó nuevos disparos, primero al aire y luego en dirección a los trabajadores, que continuaban lanzando ladrillos.

De acuerdo con la información difundida por el medio local 24Con, no se reportaron heridos como consecuencia del enfrentamiento. El episodio es investigado por las autoridades, que analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.