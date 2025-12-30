Robo millonario a banco en Navidad: botín supera los 30 millones de euros

Un asalto a la cámara acorazada de una entidad bancaria, cometido durante la temporada navideña y con un botín que, de forma preliminar, las autoridades estiman en unos 30 millones de euros, ha generado gran impacto en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste del país, donde continúan las investigaciones.

La cadena de televisión NTV, citando fuentes del caso, señaló que los responsables del robo “se llevaron alrededor de 30 millones de euros”. Por su parte, la Policía de Gelsenkirchen confirmó en un comunicado que los daños ocasionados ascienden a “decenas de millones” de euros.

La sucursal afectada, perteneciente a la entidad Sparkasse en Gelsenkirchen, permanecía cerrada este martes, luego de que el propio banco informara que cerca del 95 % de las cajas de seguridad de los clientes fueron forzadas durante el asalto. Según la Policía, varios miles de estas cajas resultaron comprometidas.

Las autoridades analizan imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento del edificio, en las que se observa a varios sospechosos desplazándose en un vehículo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad ubicada en el norte de Alemania.



Robo a banco en Gelsenkirchen Foto: AFP

El banco indicó que, debido a los graves daños estructurales sufridos, los clientes no podrán acceder a esa zona hasta nuevo aviso. Asimismo, habilitó una línea telefónica especial para atender a los afectados.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes accedieron a la cámara acorazada a través de un gran boquete abierto desde un inmueble contiguo, aprovechando que la sucursal se encontraba cerrada por las festividades de Navidad.

La noticia del robo, que se conoció el lunes, generó concentraciones de clientes preocupados por el paradero de los objetos de valor depositados en la entidad. El diario Bild informó que unas 200 personas se reunieron en una de las primeras concentraciones, escenas de tensión que volvieron a repetirse este martes.

Las cajas de seguridad de los clientes están aseguradas hasta un valor de 10.300 euros, aunque el contenido puede contar con coberturas adicionales mediante otros seguros complementarios.

