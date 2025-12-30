En vivo
Robo millonario a banco en Navidad: botín supera los 30 millones de euros

Robo millonario a banco en Navidad: botín supera los 30 millones de euros

La Policía analiza videos de vigilancia para dar con los responsables, mientras los clientes expresan su preocupación por el destino de sus pertenencias.

Robo a banco en Gelsenkirchen
Robo a banco en Gelsenkirchen
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

