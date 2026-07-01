El sector automotor cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 50,1%: Fenalco y ANDI

El mercado automotor colombiano cerró la primera mitad del año 2026 con un buen balance. Según el más reciente informe conjunto de FENALCO y la ANDI, durante el primer semestre se matricularon un total de 157.620 vehículos nuevos, lo que significa un incremento del 50,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con este ritmo, los gremios proyectan que el año cerrará por encima de las 250.000 unidades comercializadas.

Esta expansión generalizada responde a una recuperación sostenida de la demanda interna, mejores opciones de financiamiento y una mayor confianza por parte de los consumidores.

Salón del Automóvil de Bogotá 2025 Foto: Blu Radio

Consolidación de la movilidad sostenible

El verdadero protagonista del semestre fue el segmento de las nuevas tecnologías, que dejó de ser un mercado de nicho para consolidarse en la preferencia de los compradores. El reporte destaca las siguientes cifras:



Vehículos eléctricos: Registraron 24.477 unidades matriculadas, alcanzando un crecimiento del 235,5%.

Vehículos híbridos: Llegaron a las 44.605 unidades, lo que representa un aumento del 74,6% frente al primer semestre de 2025.

De esta manera, 4 de cada 10 vehículos nuevos que ingresaron al país en este periodo corresponden a estas alternativas sostenibles.

Zeekr 001 en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 Foto: suministrada a Blu Radio

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Desde la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, su directora Karol García enfatizó que este desempeño es una señal muy positiva para la economía nacional. No obstante, advirtió que el segundo semestre será crucial para traducir estas ventas en inversión y empleo formal. Para lograrlo, García propuso construir una agenda público-privada con reglas claras, fortalecimiento industrial y una transición energética ordenada.

Por su parte, Eduardo Visbal, vicepresidente de FENALCO, subrayó que el sector se sigue consolidando como un motor clave para el comercio y la inversión. Visbal concluyó que, para mantener esta dinámica, es fundamental promover políticas que garanticen la certeza jurídica, estimulen la libre competencia y aceleren la renovación del parque automotor con mayores estándares de seguridad vial.