¿Cómo los pagos digitales están impulsando el emprendimiento en Colombia?

La última década ha sido testigo de una transformación significativa en el panorama del emprendimiento en Colombia, consolidándose como un pilar fundamental para el crecimiento económico y la inclusión financiera del país. Este fenómeno ha cobrado impulso gracias a la digitalización de los pagos, que ha permitido a miles de colombianos convertir sus ideas en negocios viables.

Crecimiento exponencial de los micronegocios

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el primer trimestre de 2024, el número de micronegocios en Colombia creció un 5,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, los ingresos de estos pequeños negocios aumentaron un 19,2%. Este crecimiento no es casual; es resultado de la búsqueda constante de soluciones innovadoras en un entorno empresarial desafiante, donde los nuevos emprendimientos no solo crean empleo, sino que también fomentan la competitividad y mejoran la educación empresarial.

La revolución de los pagos digitales

La digitalización de los pagos ha sido el catalizador clave de este auge económico. Un estudio de The Global State of Digital Payments and Fintech revela que los pagos electrónicos están en constante aumento, especialmente entre los jóvenes, con tasas de penetración del 90% y 91%, respectivamente. Esta inclusión financiera permite un mayor control en la fiscalización de transacciones, ofreciendo agilidad, asequibilidad y seguridad.

Tendencias en pagos móviles



Billeteras digitales : el auge de las billeteras digitales y su impacto en los hábitos de consumo de los colombianos.

: el auge de las billeteras digitales y su impacto en los hábitos de consumo de los colombianos. QR codes: la adopción de los QR codes como método de pago y su influencia en el comercio minorista.

la adopción de los QR codes como método de pago y su influencia en el comercio minorista. NFC: la tecnología NFC y su potencial para revolucionar los pagos sin contacto.

Expansión más allá de las grandes ciudades

El crecimiento del emprendimiento no se limita a las capitales. Bold ha registrado un notable aumento en la creación de pequeños comercios en ciudades intermedias como Armenia, Pasto, Zipaquirá, Tuluá, Popayán y Quimbaya, donde más de 128 mil comercios están vinculados. Este fenómeno refleja un dinamismo económico y una innovación en áreas menos urbanizadas, lo que resalta la importancia de fomentar el emprendimiento en todo el país.

Empoderamiento femenino en el emprendimiento

La participación femenina también ha tomado un papel protagónico en este crecimiento. Bold reporta que 46% de sus emprendedores son mujeres, evidenciando una tendencia creciente hacia el liderazgo femenino en el sector. Según RECON, en 2022, el 62% de las empresas fueron dirigidas por mujeres, contribuyendo a diversificar y fortalecer el ecosistema emprendedor colombiano.