Conozca el emprendimiento que lleva a otro nivel los juguetes colombianos

Wilson Gómez, emprendedor sogamoseño y creador del kit ‘Los juguetes de mi tierra sumercé’, un proyecto que pretende recuperar los juegos tradicionales que divirtieron muchas generaciones, como el trompo, coca, yoyo, pirinola, canicas y yermis entre otros.

En medio de tiempos difíciles, los colombianos se destacan en el mundo por su inventiva y toma de decisiones oportunas. Un claro ejemplo de ello es este emprendimiento, el cual busca revivir y preservar las tradiciones colombianas a través de juegos tradicionales.

En Blu Jeans habló Gómez, creador de Los juguetes de mi tierra, quien contó cómo surgió la idea de revivir estos juegos tradicionales. Todo comenzó en el municipio de Sogamoso, Boyacá, donde hace más de seis años comenzaron su labor de recuperar el juego tradicional del trompo. Sin embargo, los objetivos se fueron ampliando y lograron rescatar otros juegos como la coca, el yoyo, la pirinola y las canicas.

"Este proyecto nace en un bello municipio, Sogamoso Boyacá, en Colombia, en donde empezamos hace más de seis años tratando de recuperar un solo juego tradicional, el trompo, ese juego que divirtió a tantas generaciones y lo que buscábamos al inicio era recuperar solo este juego, mostrarles un poco a los niños cómo nos divertíamos, pero los objetivos se fueron ampliando tanto así que empezamos a recuperar otros juegos tradicionales como la coca, el yoyo, la pirinola, las canicas”, contó

Durante su trayectoria de siete años, 'Los juguetes de mi tierra' ha logrado importantes metas y objetivos. Obtuvieron la primera ordenanza departamental en Boyacá para que todas las instituciones educativas incluyan los juegos tradicionales en su currículum. Además, se encuentran trabajando en un proyecto de ley en el Congreso de la República para promover aún más estas tradiciones.

"Fuimos invitados a varias ferias internacionales y en ellas aprendimos en Europa un poco la importancia y la cultura que se debe tener con estos juegos tradicionales y lo que buscamos fundamentalmente es unir familias en torno a estos juegos que divirtieron cuando no había celular, cuando no había tecnología y que sea un instrumento de unión familiar para trabajar el tema de salud mental en nuestros niños y jóvenes, no solo en Colombia, sino ya a nivel mundial", mencionó.

Lo más hermoso de este proyecto es que los juguetes son elaborados por personas privadas de la libertad, brindándoles una segunda oportunidad a través de la creación de estos objetos. Esto demuestra el impacto social que Losjuguetes de mi tierra ha logrado en la sociedad.

