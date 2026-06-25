Conectar para Crecer: MinCIT e Icontec abren capacitación gratuita para 1.100 MiPymes en Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e Icontec presentaron oficialmente 'Conectar para Crecer', un programa diseñado para capacitar de forma gratuita a más de 1.100 MiPymes en todo el territorio colombiano.

La convocatoria ya se encuentra abierta y cuenta con cupos limitados para las organizaciones que busquen mejorar sus estándares e integrarse a nuevos mercados y encadenamientos productivos.

La importancia de este segmento es crítica para la economía local. De acuerdo con datos de Bbva Research, las MiPymes representan el 99,5 % del universo empresarial formal en Colombia, aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 53% del empleo formal del país.

La iniciativa está directamente alineada con los objetivos de la Política Nacional de Reindustrialización, priorizando la intervención en nueve sectores estratégicos del aparato productivo.



Entre los componentes económicos destacados se encuentran la agroindustria, la construcción, la tecnología y la manufactura. Las empresas seleccionadas accederán a un esquema de fortalecimiento técnico estructurado en varias etapas.



Formación certificada: ciclos de 22 horas académicas con un enfoque netamente práctico.

ciclos de 22 horas académicas con un enfoque netamente práctico. Acompañamiento técnico: hasta 45 horas de asistencia especializada por un periodo de hasta cuatro meses.

hasta 45 horas de asistencia especializada por un periodo de hasta cuatro meses. Intervención profunda: auditoría y optimización de estándares de desempeño en 190 empresas seleccionadas.

auditoría y optimización de estándares de desempeño en 190 empresas seleccionadas. Metodología flexible: formación mixta, mayoritariamente virtual, combinada con sesiones presenciales según las necesidades de la empresa.

Cómo inscribirse en 'Conectar para Crecer'

Al tratarse de un programa de alcance nacional, la articulación busca impactar la competitividad regional habilitando herramientas técnicas que faciliten el cumplimiento de estándares internacionales.

Buscamos habilitar las herramientas técnicas adecuadas para impactar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Invitamos a los diferentes gremios y asociaciones a que promuevan la participación Señaló Juanita Valdivieso, gerente de Alianzas y Proyectos Estratégicos para Icontec.

Las MiPymes que cumplan con el perfil de los sectores convocados pueden realizar su postulación digital formal a través de la plataforma oficial dispuesta por el instituto técnico en el enlace: www.icontec.org/ministerio/. Los cupos se asignarán de manera limitada conforme avance el proceso de registro.