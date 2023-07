Conozca la aplicación para pagar las obligaciones legales a empleadas domésticas

Symplifica es una aplicación que ayuda a los hogares que cuentan con trabajadores del servicio doméstico como niñeras o mayordomos a afiliarlos a la seguridad social y dar beneficios legales y extralegales.

Es una aplicación que tiene un impacto social muy alto porque ayuda a mujeres que, en su mayoría son madres cabeza de familia, permitiendo que sus ingresos se estabilicen y así tener una mejor calidad de vida.

Salua García comentó cual es el objetivo de la empresa: "En Symplifica tenemos un modelo de negocios innovador y es que nosotros no proveemos el personal, es decir, no es que el hogar que busque una empleada doméstica nos llame y nosotros le mandemos la persona, si no que lo hacemos con las empleadas de confianza".

Es una herramienta digital de tecnología, totalmente conveniente para que las personas puedan cumplir con todas sus obligaciones al contratar, pero también ayuda a mejorar la calidad de vida de las trabajadoras del hogar”, indicó García, quien resaltó este aspecto como el diferencial de este negocio.

El alcance de esta aplicación trasciende las fronteras, según García: “Nos ha permitido impactar más de 30.000 trabajadoras en el país, y hoy además ya nos hemos extendido a México donde también estamos ofreciendo nuestra solución”.

Si este negocio llama su atención lo puede encontrar en Symplifica.com o en todas las redes sociales como Symplifica.