Gala Endeavor 2025 premió a lo más importante en emprendimiento y liderazgo en el país.

Más de 300 líderes empresariales, inversionistas y aliados estratégicos se reunieron en la Gala Endeavor 2025, el evento anual de la red global de emprendedores de alto impacto que estuvo marcada por una conversación íntima entre Carlos Vives y Simón Borrero, cofundador de Rappi, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo, identidad y toma de decisiones, además de la entrega de reconocimientos a quienes están escalando empresas con propósito y aportando al desarrollo empresarial del país.

A partir de sus trayectorias, Vives y Borrero compartieron cinco lecciones clave para quienes construyen empresa, destacando que emprender desde lo propio también es innovar. Esto sumado a que apostar por lo local, por lo cultural o por lo territorial puede ser una decisión estratégica que diferencia y conecta con las audiencias y no replicando modelos externos, construir desde la identidad permite generar propuestas auténticas y sostenibles.

Para Vives, uno de los grandes desafíos es transformar la percepción que se tiene sobre lo local. Reconocer el valor de lo propio no debe ser un acto nostálgico, sino una apuesta de futuro: “Tenemos que sentir que nuestro sueño americano está en esta América”. Por su parte, Borrero subrayó que el camino del emprendimiento siempre será exigente, pero ahí también está su valor: “Construir cualquier cosa que vale la pena en la vida es tremendamente difícil”.

Pero la Gala también reconoció a quienes están marcando la diferencia desde el emprendimiento. Juan Pablo Ortega y Julián Núñez (Yuno), Gigliola Aycardi y Nicolás Loaiza (Bodytech), Julián Torres (Ontop), Jorge del Castillo (FTI Consulting) y también Carlos Vives, fueron reconocidos por su liderazgo, su capacidad de generar impacto y su aporte a la cultura.



Con este propósito, la Gala Endeavor 2025 no solo celebró trayectorias y reconocimientos, sino que también reafirmó la visión de la red hacia la MEGA 2030. Esta hoja de ruta compartida proyecta que las Empresas Endeavor aporten el 8 % del crecimiento del PIB de Colombia en 2030, contribuyendo al bienestar de millones de colombianos y consolidando al país como un referente de innovación y emprendimiento en la región.