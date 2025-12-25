Orgullo país: Rememora, el emprendimiento que transforma recuerdos en detalles especiales

En el marco del segmento "Orgullo País" de En Blu Jeans, se ha destacado una vez más la capacidad de inventiva, inteligencia y decisión de los colombianos, quienes logran sobresalir incluso en tiempos de dificultad. En esta ocasión, la atención se centró en un proyecto familiar que busca tocar las fibras más sensibles de los hogares: Rememora, un emprendimiento que se define bajo el lema de que "la memoria es el eco del corazón".



El origen de una idea con sentido emocional

Este proyecto no surgió por azar. Rememora es un emprendimiento familiar que nació hace un año de la mano de una psicóloga y sus dos hijas. La motivación principal de sus fundadoras fue evitar que los momentos más valiosos de la vida se quedaran olvidados en la memoria de un teléfono celular o guardados en álbumes que pocas veces se consultan.

Desde la perspectiva profesional de su fundadora, la psicología juega un papel fundamental en este negocio, ya que entiende que la memoria y las emociones están profundamente conectadas. Por ello, el objetivo principal es fortalecer los vínculos que definen a las personas, creando objetos que les recuerden constantemente quiénes son y qué conexiones son las más importantes en su vida.



De lo digital a lo tangible: imanes con historia

El núcleo de Rememora es la transformación de recuerdos en imanes personalizados. Estos objetos permiten que una fotografía especial —ya sea de un viaje, de una mascota o de un momento familiar— se convierta en un detalle que puede habitar permanentemente en la cotidianidad, como en la puerta de la nevera.

Durante la emisión, se destacó lo atractivo de este formato como regalo, señalando que es una opción excelente para quienes desean entregar algo con significado. Incluso, entre bromas sobre el tamaño de los imanes necesarios para retratar a personas muy altas, se resaltó la versatilidad de estos productos para decorar y mantener vivos los recuerdos de manera creativa.

Escuche aquí Orgullo País:

