¿Pensando en invertir en una franquicia? Estos son tres consejos para tener en cuenta

En medio de la realidad económica que vive el país y el deseo de muchos colombianos ya sea de emprender, montar su propio negocio o conseguir un empleo, se destaca una opción de inversión con un panorama que luce sólido: las franquicias .

Según un informe del 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia tiene el porcentaje más alto de trabajadores independientes, entre sus países miembros, respecto al total de empleados.

Ante este panorama, el negocio de la inversión en franquicias resulta atractivo y no todas requieren ser con una alta cantidad de dinero. Es por eso que, hay aspectos importantes a evaluar y conocer previo a ingresar en este mercado.

El más reciente estudio de Colfranquicias, el año pasado, un 90 % de ellas aumentó sus ventas, por lo que a simple vista pueden parecer una opción muy rentable y viable para quienes deseen emprender su propio negocio.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que desanima a los potenciales emprendedores es el costo de hacer realidad su sueño: la alta inversión necesaria.

“La inversión depende de muchos factores como el concepto de negocio, sector de actividad, franquiciador, tipo de espacio requerido, duración del contrato, reputación de la marca, etc., pero no todos los negocios requieren una inversión alta. Por ejemplo, la nuestra es una de las más económicas en el ámbito académico, ofrece retorno de inversión en tan solo dos años y se trata de un servicio que no pierde vigencia en el tiempo”, explicó al respecto de los altos costos para invertir en una franquicia el coordinador de Expansión de Kumon, Nicolás Castro.

Recomendaciones antes de invertir en una franquicia

Ser dueño de un negocio puede ser una forma rápida de generar ingresos, pero también se puede perder mucho dinero, por lo que Castro planteó las siguientes preguntas para, basándose en las respuestas, los interesados en emprender en este negocio tomen una decisión:



¿Cómo saber cuál debo elegir? Es importante identificar si se puede adaptar a trabajar con la orientación y supervisión constantes de la empresa matriz y teniendo que presentar algunas de sus ideas creativas para la aprobación de la sede de la franquicia. Es mejor que se elija un tipo de negocio que se adapte a tus gustos y preferencias.

Es importante identificar si se puede adaptar a trabajar con la orientación y supervisión constantes de la empresa matriz y teniendo que presentar algunas de sus ideas creativas para la aprobación de la sede de la franquicia. ¿Cuánto tengo para invertir? Aunque los factores económicos influyen en la decisión, no hay que apresurarse a pensar solo en eso. Elegir la franquicia equivocada puede conducir al fracaso. Lo mejor es reunir el capital de inversión suficiente, para luego adquirir una marca que se ajuste a las necesidades.

Aunque los factores económicos influyen en la decisión, no hay que apresurarse a pensar solo en eso. Elegir la franquicia equivocada puede conducir al fracaso. para luego adquirir una marca que se ajuste a las necesidades. ¿Entiendo el riesgo? Es fundamental asesorarse sobre el riesgo que implica comprar esa franquicia. Para ello, es recomendable hablar con los fundadores sobre el porcentaje de riesgo que tiene el negocio según su sector. Pedir, además, cifras y estadísticas de ventas, la rentabilidad promedio, tipo de respaldo que ofrecen y por cuánto tiempo, así como cualquier otro dato que te permita tomar una decisión acertada.



