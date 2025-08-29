En julio de 2025 no solo cayó el desempleo: también la informalidad

El desempleo cayó a su punto más bajo para un mes de julio desde 2017 y pasó de 9,9 % el año pasado a un 8,8 % este año en medio de la generación de nuevos puestos de trabajo.

Según el reporte oficial del Dane, la ocupación aumentó a 58,9 %, lo que quiere decir que más personas están saliendo de sus casas a buscar oportunidades, mientras que el número de personas fuera de la fuerza de trabajo se mantuvo ligeramente estable.

A diferencia de lo que ocurrió en meses anteriores, en esta oportunidad el grueso de los nuevos puestos no estuvo en “cuenta propia” (empleos que tradicionalmente se asocian al rebusque), sino en la empresa privada. Es más, la empresa privada creó por sí sola 769.000 empleos, compensando las plazas que se destruyeron, por ejemplo, en el gobierno.

Desempleo en julio de 2025 Foto: Dane

Solamente hay dos sectores que pierden empleos en el último año: administración pública, defensa, educación y salud, que restó 53.000 plazas, e información y comunicaciones, que restó 80 mil. Actividades inmobiliarias tiene exactamente el mismo nivel de empleos que el año pasado.

Por su parte, la informalidad laboral en el país se redujo y pasó de 56 % a 54,8 %, el nivel más bajo desde 2021. Aun así, la informalidad en el campo colombiano sigue en niveles altos: 83,1 %. Quibdó, Arauca y Buenaventura son las ciudades del país con más desempleo.