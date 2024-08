Es justo que los que ganamos más de 13 millones paguemos más impuestos: exministro Ocampo

El cerebro detrás de la reforma tributaria del 2022 en Colombia y exministro de Hacienda Jose Antonio Ocampo habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre los cambios implementados desde la reforma y respondió a las declaraciones del exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega.

En conversación con la FM, Ortega había expresado: "Yo tuve que pagar en los últimos dos meses, entre colegios, universidades y salud, $200 millones, y además toca 50 millones adicionales a la retención, porque nos nos quitaron cualquier descuento. Las empresas pueden descontar todo, y la gente rica, verdaderamente rica, tiene todos sus gastos a través de las empresas, y eso la Dian no lo está tocando".

El profesor Ocampo explicó que la propuesta de reforma buscaba limitar las deducciones para aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Sin embargo, este límite se incrementó a 13 millones de pesos, lo cual afecta a aproximadamente el 2 % de la población.

Publicidad

En ese sentido, argumentó que es justo que aquellos que tienen mayores ingresos paguen más impuestos para apoyar a los sectores más pobres de la población, ya que esto genera un efecto redistributivo necesario. También mencionó que la fiscalización de la Dian se ha fortalecido y que se han eliminado algunos beneficios para las empresas, con el objetivo de evitar la evasión fiscal.

En respuesta a las críticas sobre la deducibilidad de gastos, el profesor Ocampo señala que en ningún país del mundo las personas naturales tienen la posibilidad de deducir gastos de educación y salud, y que esto no es exclusivo de Colombia. Además, afirma que la mayoría de las personas con ingresos en Colombia tienen la oportunidad de deducir un techo bastante amplio de sus ingresos, excepto aquellos con mayores ingresos.

Publicidad

"Lo que él (Ortega) está diciendo sobre personas naturales no existe en ningún país, en ningún país del mundo. O sea, yo también pago impuestos en EE.UU. a mí no me dejan deducir los gastos de educación. El doctor Ortega pertenece al 2 % y creo que al uno o al medio por 100 con mayores ingresos de Colombia. Entonces no tiene derecho a quejarse por eso", expresó.

En cuanto al tema de las indemnizaciones gravadas, el profesor defiendió que estas son consideradas como ingresos y, por lo tanto, deben ser gravadas. Además, menciona que es necesario ampliar los controles para evitar la elusión fiscal a través de sociedades familiares.

Ocampo también explicó que, sobre los ingresos fiscales, la desaceleración económica y la anticipación del pago de impuestos del año 2024 al 2023 han afectado el recaudo tributario. Sin embargo, destacó que la tasa de tributación en Colombia es la segunda más alta de la historia.

En cuanto a posibles futuras reformas, el exministro espera que el Gobierno presente propuestas concretas para aumentar los ingresos fiscales, como la compensación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías. También mencionó la posibilidad de ampliar el control fiscal y evitar la elusión a través de sociedades.

Publicidad



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: