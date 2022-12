Es un error poner el futuro de Colombia en la industria petrolera: Jeffrey Sachs

Una fuerte crítica sobre la industria petrolera lanzó el reconocido economista estadounidense, Jeffrey Sachs, durante su participación en el Foro Mundial Cafetero.

Dijo que el país se equivoca si concentra su economía en el sector extractivo, que desaparecerá en los próximos 30 o 35 años. La declaración a propósito de la polémica que han generado las consultas populares en contra de la actividad.

"A la industria no les caigo bien, ni me creen, no les gusta, pero es inevitable que se contraiga por eso yo no podría el futuro de este país en la industria y menos en sitios de alta vulnerabilidad ambiental cómo selvas", señaló.

Sachs dijo que el país tiene potencial en otras industrias, tales como las emergerías renovables, que generan una "economía limpia".

Así mismo, planteó la industria del café, que además de ser saludable para la humanidad, representa una apuesta interesante frente a las bebidas azucaradas que pierden terreno en el mercado por los altos impuesto que tiene que asumir y los cuales van en aumento.