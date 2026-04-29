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"Es un escenario muy peligroso": José Manuel Restrepo dice que Gobierno "chantajea" al BanRep

Restrepo también mencionó cuánto podían subir las tasas de interés pese a la tensión que mantiene el Gobierno Petro con el Banco de la República.

José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

El exministro de Hacienda y ahora fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionó en Recap Blu las recientes posturas del Gobierno de Gustavo Petro frente al Banco de la República, asegurando que existe una presión indebida sobre la autoridad monetaria que pone en riesgo la institucionalidad del país, apropósito de las tasas de interés.

Durante la entrevista, Restrepo calificó como “chantaje” las declaraciones de funcionarios del Gobierno que han planteado posibles medidas, como convocar una mesa de concertación para subir el salario mínimo, en caso de que el banco decida aumentar las tasas de interés. Según el exfuncionario, este tipo de advertencias no tienen precedentes y vulneran la independencia del emisor.

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"El Banco de la República y la Junta del Banco nunca ha actuado por chantaje. Además, esto es un tema totalmente atípico, que un ministro de Trabajo salga a chantajear a la Junta del Banco de la República", dijo.

¿Cuánto subirán las tasas?

En ese sentido, señaló que el comportamiento reciente de la inflación justificaría incluso un aumento de al menos 50 puntos básicos en las tasas de interés para contener las presiones sobre los precios.

"El banco tiene que tomar su decisión con estricto apego a los criterios técnicos, y los criterios técnicos indican que la inflación anualizada viene creciendo, que la inflación contra el año pasado viene creciendo, y que se necesita tomar por lo menos una decisión de aumento de 50 puntos básicos en este momento en el país", afirmó el exminhacienda.

Exministro José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo
AFP

¿Por qué sube la inflación?

En cuanto a las causas de la inflación, el exministro rechazó la tesis del Gobierno de atribuir el alza de precios a factores específicos como el sector energético. Por el contrario, sostuvo que el problema radica en un exceso de gasto público que impulsa la demanda y presiona la inflación al alza, lo que, según dijo, debería corregirse desde la política fiscal.

Finalmente, advirtió que un eventual aumento adicional del salario mínimo por decreto podría agravar aún más la situación económica.

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"En este momento significaría una decisión que termina generando una espiral inflacionaria. Vamos camino a un escenario de hiperinflación o de aumento desbordado en la inflación, porque es que las decisiones no se pueden tomar con esa ausencia de rigor desde lo técnico", concluyó.

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