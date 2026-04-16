La economía no se desmorona si subimos la meta de inflación: minhacienda

El Gobierno nacional ya no solo quiere discutir sobre una rebaja a las tasas de interés, sino llevar la polémica un paso más allá: replantear la meta de inflación.
Oficialmente la meta del Banco de la República es mantener la inflación en el 3 %, una meta que se ha incumplido año a año desde 2021. Este 2026 no será la excepción y las propias proyecciones del banco hablan de que la inflación cerrará este año en el 6.3 % y que el regreso a la meta oficial podría llegar solo hasta el año 2027.
Sin embargo, para el Gobierno, es hora de reconocer que la economía puede y debería funcionar con inflaciones más elevadas.
"Tenemos una economía con una inflación relativamente estable en el 5 %. La discusión acerca de la meta, yo he querido también que se abra el debate sobre ese tema. La economía colombiana no le pasa nada si la meta es del cuatro o si la meta incluso podría llegar al cinco. No se desmorona la economía colombiana", aseguró Ávila en un debate en el Congreso.
El Gobierno no tiene la capacidad de cambiar la meta de inflación, esta es una decisión que toma cada año la Junta Directiva de la entidad. Se necesitan 4 votos para formar mayoría en esa decisión y hasta ahora, el Gobierno no tiene la mayoría ni siquiera para imponer una rebaja a los tipos de interés como quiere el presidente Gustavo Petro.
En los últimos meses la codirectora Laura Moisá ha sugerido que quizá es hora de revisar la meta oficial del 3 %.