La economía no se desmorona si subimos la meta de inflación: minhacienda

El Gobierno nacional ya no solo quiere discutir sobre una rebaja a las tasas de interés, sino llevar la polémica un paso más allá: replantear la meta de inflación.

Oficialmente la meta del Banco de la República es mantener la inflación en el 3 %, una meta que se ha incumplido año a año desde 2021. Este 2026 no será la excepción y las propias proyecciones del banco hablan de que la inflación cerrará este año en el 6.3 % y que el regreso a la meta oficial podría llegar solo hasta el año 2027.

Sin embargo, para el Gobierno, es hora de reconocer que la economía puede y debería funcionar con inflaciones más elevadas.

"Tenemos una economía con una inflación relativamente estable en el 5 %. La discusión acerca de la meta, yo he querido también que se abra el debate sobre ese tema. La economía colombiana no le pasa nada si la meta es del cuatro o si la meta incluso podría llegar al cinco. No se desmorona la economía colombiana", aseguró Ávila en un debate en el Congreso.



Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Asofondos

El Gobierno no tiene la capacidad de cambiar la meta de inflación, esta es una decisión que toma cada año la Junta Directiva de la entidad. Se necesitan 4 votos para formar mayoría en esa decisión y hasta ahora, el Gobierno no tiene la mayoría ni siquiera para imponer una rebaja a los tipos de interés como quiere el presidente Gustavo Petro.

En los últimos meses la codirectora Laura Moisá ha sugerido que quizá es hora de revisar la meta oficial del 3 %.