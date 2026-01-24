“Es un paso atrás para los ahorradores”: advierten riesgo por decreto que afectaría a pensionados

La discusión sobre el futuro de los ahorros pensionales volvió a encenderse tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que propone reducir de forma gradual las inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones. La medida fija en 30% el tope máximo para invertir fuera del país y da un plazo de cinco años para nacionalizar parte de esos recursos.

El tema fue analizado este 24 de enero de 2026 en El Radar, donde Jaime Álvarez habló con claridad sobre los riesgos de la propuesta. y señaló qué “desde el punto de vista técnico, es un detrimento al esquema de pensiones”.



Menos inversión internacional, más recursos en Colombia

Álvarez explicó que hoy los portafolios de pensiones obligatorias pueden tener entre 50% y 60% de sus recursos invertidos en el exterior, dependiendo del nivel de riesgo. Con el decreto, esa exposición se reduciría casi a la mitad.

“Lo que se intenta es hacer una reducción de la exposición que hoy se tiene en inversiones en el exterior y canalizarlas hacia inversiones locales”, señaló. El documento del Gobierno apunta, principalmente, a proyectos de infraestructura y a otros activos del mercado local como destino de esos recursos.



Para el experto, el mayor problema está en la pérdida de diversificación, uno de los principios básicos del manejo de los ahorros pensionales. “Una de las máximas premisas es tener una gran diversificación que nos permita sortear diferentes tipos de riesgos”, explicó.

En su concepto, limitar la inversión internacional “abre la puerta a mayores riesgos” y afecta el deber fiduciario que tienen los fondos con sus afiliados. “Creemos que lo que se plantea en este decreto está haciendo un paso atrás en temas de deber fiduciario”, afirmó.



¿Alcanza el mercado local para absorber esos recursos?

Álvarez también puso en duda que Colombia tenga suficientes proyectos rentables para recibir una porción tan grande de los ahorros. Aunque reconoció que existen proyectos de infraestructura exitosos, fue claro en que no todos cumplen las condiciones necesarias.

“Un proyecto que no pueda pagar su deuda y generar retornos no es un proyecto invertible”, advirtió. Actualmente, este tipo de inversiones representa apenas entre el 5% y el 6% de los portafolios. Llevarlas cerca del 30%, según dijo, “se ve difícil” por riesgos legales, de liquidez y por el tamaño limitado del mercado local.

El debate apenas comienza, pero las alertas ya están sobre la mesa: las decisiones técnicas de hoy pueden definir la pensión de millones de colombianos mañana.