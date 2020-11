¿Es viable la dolarización de la economía colombiana? Responde Banco de la República

Hernando Vargas, gerente técnico del Banco de República, aseguró tajantemente en Mañanas BLU que “no le suena para nada” la idea de la dolarización de la económica colombiana, como lo sugiere el profesor de la Universidad Johns Hopkins Steve Hanke en su columna de la revista Forbes ‘It’s Time For Colombia To Dump The Peso’ (Es hora de que Colombia se deshaga del peso).

“La dolarización tiene beneficios, pero también costos, y en nuestras circunstancias esos costos claramente rebasan los beneficios”, dijo.

Vargas recalcó que las dolarizaciones como las de Ecuador y El Salvador ocurrieron en periodos de crisis “cuando la gente pierde confianza en su moneda, pierde credibilidad en el banco central y no queda otra alternativa que adoptar la moneda de otro país”, episodios que no se han presentado en Colombia.

Para Vargas, una de las principales desventajas, en el caso de Colombia, es que cuando se delega la política monetaria a la reserva federal de Estados Unidos, el país se queda sin un instrumento importante para estabilizar la económica, como por ejemplo bajar las tasas de interés.

Explicó que, naturalmente, la moneda tenía que depreciarse por la caída en el precio del petróleo, aunque advirtió que tiene un efecto beneficioso, en medio de los problemas, “y es que esa depreciación ayuda a que se puedan sustituir importaciones”, entre otras cosas.

Señaló que en Colombia se ha alcanzado una inflación baja y estable sin necesidad de estar dolarizada, que sería uno de los supuestos beneficios al tomar este tipo de decisión.

