Escándalo en Hocol: exCEO denuncia corrupción; la compañía lo demandará

El expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, reapareció en el podcast de María Ximena Dussan señalando a Ecopetrol y a su presidente, Ricardo Roa, de haberle pedido el direccionamiento de un contrato.

Según Rojas, lo estaban espiando en su propia oficina y además se han tomado malas decisiones desde el punto de vista técnico que llevarían a Hocol a peder más de 1 billón de pesos.

Hocol emitió en un comunicado todas las acusaciones de Rojas y asegura que adelantará las acciones legales pertinentes. Hocol es una de las filiales más importantes del Grupo Ecopetrol, al mando de Ricardo Roa.

Una de las acusaciones más complejas de Rojas es que desde octubre de 2024 Ricardo Roa lo habría estado presionando para firmar un contrato de regasificación con la firma Galaxy, de propiedad de Julián Mancera.

“Con relación a una posible participación de la empresa Gaxi se aclara que Hocol no ha adelantado, ni participado en ningún momento en algún proyecto de regasificación para LNG, únicamente se limita a la operación de sus facilidades de gas en los campos de Chuchupa y Ballena dentro del Contrato de Asociación Guajira, en el que somos socios operadores de Ecopetrol desde el año 2020. En todo caso, cualquier participación que se pudiera dar en proyectos estratégicos para el país se realizará en el marco del cumplimiento estricto de la Constitución Política, la Ley y las políticas internas de la compañía”, dijo la compañía.

Rojas también denunció que sentía que había sido espiado. Contrató de su cuenta analistas de seguridad que encontraron alerta de micrófonos en su propia oficina, cuando volvieron para retirarlos, dice Rojas, ya los habían quitado.

El exfuncionario también se queja de decisiones poco técnicas sobre el potencial de los contratos de gas de Hocol que están exponiendo a la compañía a un detrimento patrimonial superior al billón de pesos, otra acusación que Hocol está negando.

La salida de Rojas se dio en medio de disputas con el presidente de la empresa, Ricardo Roa. Sin embargo, la versión oficial hasta la semana pasada era que las diferencias entre Rojas y la junta directiva eran las ‘normales’ entre cualquier presidente de la empresa y su directorio sobre el curso de los negocios. La carta de Rojas, y la respuesta de la empresa, muestran que no era así.

En medio de la salida de Rojas de Hocol, la compañía suspendió los procesos de venta de pequeños campos de gas y solicitó formalmente acompañamiento de la Contraloría.