“Estamos hablando de niveles históricos”: Dian sobre recaudo de impuestos en 2023

En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Dian , Luis Carlos Reyes, entregó detalles sobre el recaudo de impuestos en Colombia durante el 2023 y los cuales calificó como históricos.

“Cada año de pronto se dice lo mismo porque cada año se recaudan más pesos que antes y pues esas son unas cuentas un poco alegres que se suelen hacer, pero en este año estamos hablando de niveles históricos en todas las métricas”, destacó.

De acuerdo con Reyes, en pesos reales el recaudo de términos de poder adquisitivo para el Estado aumentó en un 13,7 %.

Explicó que, de esta manera, el Estado tiene un poder adquisitivo 13,7 % mayor que en el 2022.

Sin embargo, una de sus teorías con respecto a este incremento generó controversia entre los expertos, según la Dian, entre 2022 y 2023, el recaudo neto aumentó en 2,2 % del PIB , y que correspondía a:



0,7% resultado del paro nacional (reforma tributaria 2021)

1% reforma tributaria de 2022

0,5% de mayor eficiencia en la administración tributaria.

El hecho de haber atribuido al paro nacional una de las causas del recaudo, fue punto de críticas, como la del exministro de Haciendo Manuel José Restrepo.

El director de la Dian aseguró en Mañanas Blu, que “ese paro nacional fue el que llevó al gobierno anterior a reconsiderar su política de recortarle impuestos al capital en la manera de recortar impuestos a las empresas y luego tapar ese hueco con IVA, a decir, un momento, no, eso no es una solución aceptable, echemos para atrás esa desfinanciación del estado, pero no con IVA, sino con regresar los impuestos de las empresas más o menos al nivel con el cual se había empezado ese ese gobierno”, defendió.

