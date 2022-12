Existe relación entre uso de Bitcoin y redes de captación ilegal: SuperSociedades

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, explicó en los micrófonos de Mañanas BLU en qué consiste la advertencia al uso de monedas virtuales en Colombia, particularmente el Bitcoin.



“La advertencia esencial es a tener cuidado en el momento de asumir esta clase de riesgos porque estas monedas no sirven para satisfacer las obligaciones por bienes y servicios adquiridos en el país”, sostuvo.



Cabe señalar que el Bitcoin se caracteriza fundamentalmente por ser descentralizado, es decir por no estar respaldado por ningún gobierno ni un emisor central.



Reyes fue enfático en señalar que estas monedas virtuales no constituyen una divisa en el sentido de ser una moneda extranjera respaldada por un banco central de alguno de los países cercanos a Colombia.



En ese sentido, puntualizó que “esas monedas no tienen alta liquidez como si ocurre con el peso colombiano, el dólar o el euro”.



Manifestó que en la SuperSociedades han recibido una gran cantidad de quejas relacionadas con la utilización de estas monedas con operaciones de captación ilegal de dinero.



“Hemos podido observar páginas de internet y chats de Twitter y WhatsApp en los cuales aparecen ofertas desproporcionadas relacionadas con estas monedas virtuales, que claramente corresponden a captación ilegal de dinero”, finalizó Reyes.