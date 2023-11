Exministro de Hacienda José Antonio Ocampo defiende artículo de regalías en la reforma tributaria

La reforma tributaria es uno de los proyectos que más le apuesta el Gobierno Petro. Sin embargo, la iniciativa ha tenido grandes críticas en varios sectores.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del presente Gobierno, habló en Mañanas Blu de los artículos de la reforma tributaria que no pasaron la revisión constitucional, el exfuncionario incluso escribió directamente en su cuenta de X un trino diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte sobre el artículo de las regalías y aseguró que, aunque respetaba los

poderes, no compartía esa decisión.

“Creo que ese artículo era perfectamente compatible con la legislación vigente, lo que nosotros argumentamos, como lo dije yo en la Corte Constitucional, es que las regalías son la participación de la Nación en las utilidades de la empresa. Por lo tanto, digamos las regalías son, en cierto sentido, la parte del Estado en las utilidades de la empresa. Entonces, por eso decía en mi en mi mensaje que eso era más como un dividendo. Los dividiendo no se deducen del impuesto de renta. En fin, ya yo como dije, respeto, pero no comparto la decisión de la Corte”, señaló.

Ocampo habló de los recortes presupuestales a los que el presidente Petro se refirió tras conocer la decisión de la Corte y de los proyectos puntuales que se tendrían que aplazar o cancelar.

“Habrá que ver qué proyectos se pueden recortar. Yo ciertamente no recortaría los que pueden tener un impacto significativo sobre la actividad económica. Por ejemplo, todos los programas de vivienda social que son absolutamente esenciales para la reactivación, incluso los de infraestructura, que digamos que también tiene un impacto importante sobre la actividad económica”, indicó.

Además, se refirió a la evasión de impuestos y a la propuesta de la DIAN de los mecanismos que plantea para evitar la evasión de impuestos.

“Pero yo creo que, si debo decir que uno de los elementos más importantes de la reforma, que estamos todavía por ver sus resultados es la lucha contra la evasión. Y además pues ver cómo se puede cuando hay investigaciones por evasión, cómo se pueden llegar a acuerdos con los contribuyentes. Eso es lo que pasa en el mundo entero, acabamos de verlo con Shakira en España, ¿no? Digamos de cuando a alguien se le encuentra que ha evadido o eludido de impuestos, pues tiene que pagar y entonces puede entrar a una negociación para evitar un largo proceso jurídico. Eso es muy parecido a lo que pasa con cuando hay controversia entre privados, no evitar que el pleito dure mucho tiempo y que se pueda acordar a través de un mecanismo”, enfatizó el exministro.

Finalmente, Ocampo entregó su visión sobre el salario mínimo del próximo año y las implicaciones que tendría en la inflación colombiana y de la propuesta de una posible alianza entre las petroleras estatales de Colombia y Venezuela, Ecopetrol y PDVSA.

Escuche la entrevista completa acá: