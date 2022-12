Fiduciarias dicen aseguran que no están cometiendo fraudes con las libranzas

Tras conocerse que Estraval utilizaba fiduciarias para manejar el recaudo y pago a los clientes, el gremio aseguró que es imposible que se estén cometiendo fraudes con el negocio de las libranzas, porque todo está estrictamente vigilado por la Superintendencia Financiera.



La presidente de Asofiduciarias, Stella Villegas, defendió el rol que juegan estos fondos de inversión en diferentes negocios como el de las libranzas y aseguró que en el momento no hay ninguna investigación por irregularidades en el manejo de dinero.



"La sociedad fiduciaria en sí mismo no veo cómo puedo entrar más en esta operación porque no es el originador, no es el patrón, no es el fondo de empleados, ni está capturando clientes como hacía Elite o Estraval, simplemente está sirviendo de garantía a alguien y ahí está el recurso o está recaudando para hacer unos pagos", dijo Villegas.



Agregó que la sociedad fiduciaria tiene una estricta vigilancia por cuenta de la Superintendencia Financiera, por lo que sus movimientos son transparentes "y hasta donde yo he entendido no he visto que la SuperFinanciera tenga un caso sobre una sociedad fiduciaria, no lo conozco y se lo digo con toda sinceridad".