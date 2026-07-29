Cómo invertir en finca raíz con con menos de $230.000: lo que debe saber antes de empezar

Durante años, invertir en finca raíz ha sido considerado uno de los caminos más seguros para construir patrimonio. Sin embargo, para muchas personas ese objetivo parece inalcanzable debido al alto costo de las viviendas, la necesidad de acceder a créditos hipotecarios o el capital que tradicionalmente se requiere para comprar un inmueble.

En los últimos años han surgido nuevas alternativas que buscan reducir estas barreras y acercar la inversión inmobiliaria a quienes cuentan con presupuestos más limitados. No obstante, como ocurre con cualquier inversión, es importante conocer cómo funcionan estos modelos, cuáles son sus posibles beneficios y qué riesgos implican antes de tomar una decisión.

¿Se puede invertir en finca raíz con menos de $230.000?

De acuerdo con información compartida por la plataforma Inversapp, una de las modalidades que ha comenzado a ganar espacio en Colombia es la inversión fraccionada en inmuebles, un sistema que permite participar en proyectos inmobiliarios mediante montos desde $230.000, sin necesidad de adquirir una propiedad completa.



Según explica la empresa, el modelo consiste en dividir un inmueble en varias fracciones para que diferentes personas puedan adquirir una participación mediante un contrato de cuentas en participación. Además, cada inversionista recibe un activo digital (Smart Contract), que registra la proporción del proyecto adquirida y sirve como certificado de esa participación. Asimismo, aclaran que este activo no corresponde a una criptomoneda ni a un valor negociable en mercados públicos.

La información también señala que los posibles retornos provienen de dos fuentes: los ingresos generados por el alquiler o la operación turística de los inmuebles y la valorización que puedan tener las propiedades con el paso del tiempo.

Invertir en finca raíz. Foto: imagen creada con IA.

Como ejemplo, la plataforma afirma que uno de sus proyectos pasó de un valor de $200.000 a $230.000 por fracción en dos años, equivalente a una valorización del 15 %. Sin embargo, enfatiza que ni esa valorización ni las rentabilidades futuras están garantizadas, ya que dependen del comportamiento del mercado y de factores como la ocupación de los inmuebles.

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El contexto de este tipo de alternativas también responde al interés de los colombianos por invertir. Según el Índice de Arrepentimiento Financiero, elaborado por MejorCDT y la firma de investigación Views© con más de 2.000 personas encuestadas, el 60 % de los colombianos afirma tener interés en invertir para construir su futuro financiero.

No obstante, el 21 % considera que necesita una gran cantidad de dinero para comenzar y otro 21 % cree que los procesos son demasiado complejos.

Luis Fernando Urrego, fundador de Inversapp y miembro de la junta directiva de Colombia PropTech, asegura que este modelo busca reducir esas barreras tradicionales de entrada al mercado inmobiliario. Según el directivo, la inversión por fracciones también permite diversificar el portafolio en distintos proyectos sin tener que asumir directamente la administración, el mantenimiento o el arrendamiento de los inmuebles.

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¿Existen riesgos?

No obstante, el mismo experto advierte que este tipo de inversiones también implica riesgos, pues diferentes aspectos pueden influir en los resultados obtenidos:

La ocupación de las propiedades.

La demanda del mercado turístico.

La variación de los precios según la temporada.

La necesidad de liquidez.

Por ello, recomienda analizar cada proyecto, comprender el horizonte de inversión y tener presente que no existe una rentabilidad garantizada, ya que el desempeño dependerá del comportamiento del mercado donde se ubique el inmueble.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, desde el lanzamiento de este mecanismo en 2024 cerca de 100 familias han participado en proyectos inmobiliarios ubicados en destinos turísticos como Santa Marta y Cartagena.

