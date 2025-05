¿En Colombia un hijo puede ser desheredado? ABC sobre sucesiones

Nadie quiere hablar de la muerte de un familiar y las implicaciones que trae esto en el núcleo de un hogar, pero desde la ley se considera que debe ser una charla incomoda que sí o sí se debe hacer a tiempo y en especial sobre el tema de sucesión de bienes que quedan a manos de los hijos.

Pero existen algunos mitos que causan conflicto en torno a este tema tan importante en el marco legal, de hecho, según explicó Lucas Solano, vicepresidente de Planeación Patrimonial en Credicorp Capital, en diálogo con Negocios Blu, debería quedar completamente claro en un núcleo familiar.

"Llevo muchos años compartiendo, hablando con distintas familias y me encuentro que la cantidad de problemas que se generan cuando no se planea una sucesión, muchas veces los padres dicen, no, yo no voy a planear porque yo he criado a mis hijos y ellos van a tener una resolución amigable cuando llegue el momento y eso no pasa. Y suelen haber muchos problemas, suelen ocurrir o llegar nuevas personas que no se conocían dentro de la familia, entonces entre más claro esté los bienes, quién va a recibir, entre más hablado esté este tema, es mucho mejor y logra tener una transición muy tranquila", expresó.

El testamento es considerado una herramienta útil y sencilla que puede formalizarse en cualquier notaría. Aun así, no es la única opción. Existen mecanismos adicionales como fideicomisos, sociedades o estructuras patrimoniales, útiles especialmente para familias con bienes de mayor complejidad.

¿En Colombia un hijo puede ser desheredado?

"El proceso para desheredar tiene unas causas muy específicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que ese hijo no hubiese sido tan cercano, que ese hijo se hubiese portado, hubiese tenido un comportamiento errado o lo que sea, eso no es causa suficiente. Es decir, en Colombia son taxativas. Taxativas quiere decir que están listadas en la ley las causales para dejarla. Entre esas causales, que son pocas, está, por ejemplo, haber atentado contra la vida del padre. En este caso, son causales muy específicas y muy graves. Entonces, no siempre, aunque hay casos en los que se busca eso, no siempre se puede", explicó.

Una de las situaciones más frecuentes, advirtió Solano, es la aparición de hijos no reconocidos o desconocidos por parte de la familia. En estos casos, si se prueba la filiación, el hijo tiene los mismos derechos que los demás y el testamento debe ajustarse para incluirlo.