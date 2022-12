¡Haga cuentas! Consejos para que su bolsillo no se afecte en Amor y Amistad

Este fin de semana es de Amor y Amistad y con él llegan celebraciones y regalos. Como para muchos la alegría del rato se convierte en dolor de cabeza por el gasto, el docente de administración de empresas de la Universidad CES Andrés Flórez hace recomendaciones para cuidar el bolsillo.

Un dato clave es que, para gastos no planeados como estas fechas, solo se debe destinar un 10 por ciento del salario, entonces si usted gana un mínimo solo debe invertir 82.500 pesos. También sugiere ser innovadores para que con poco dinero logre un buen regalo, como una ancheta, una invitación a cine o a un espacio que no demande tanto gasto.

“Se gasta mucho en detalles que no tienen trascendencia, por ejemplo, un regalo pequeño que vale más la bomba y envolverlo que el mismo detalle. No utilicemos tarjeta de crédito que ya se viene Navidad y los gastos son muy altos, tratemos más de compartir, crear momentos y no de consumir”, explicó.

Quienes hacen un llamado a la generosidad con los regalos son los comerciantes, que esperan lograr ventas este fin de semana por 220.000 millones de pesos, representados en compras de textiles, joyas, licor y dulcería y también en celebraciones en sitios como hoteles, spa, restaurantes y bares.

Esto significa un crecimiento del 10 por ciento respecto al año anterior, según explicó Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, quien dijo que en promedio un antioqueño invierte 150.000 pesos en un regalo para esta fecha.

La Policía en Medellín dispondrá de un grupo especial de agentes en todo el Valle de Aburrá para acompañar la celebración de amor y amistad este fin de semana.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, contó que el alto consumo de alcohol y problemas sentimentales, suelen propiciar riñas y alteraciones al orden público.