Los mejores CDT en Colombia para enero de 2026: ¿qué entidad paga más?

El ahorro en Colombia inicia el 2026 con una competencia agresiva entre las entidades financieras por captar el capital de los ciudadanos. Según el más reciente reporte y simulador de la plataforma MejorCDT, las tasas de interés para los Certificados de Depósito a Término (CDT) mantienen niveles atractivos, permitiendo que los ahorradores obtengan rentabilidades superiores a la inflación proyectada.

Para este mes de enero, la entidad que lidera el mercado es KOA, consolidándose como la opción más rentable para quienes buscan asegurar su dinero a mediano y largo plazo. La plataforma de intermediación financiera, que facilita la apertura de estos títulos de manera digital, reveló que esta entidad ofrece rendimientos que superan la barrera del 10 %, un margen competitivo frente a la banca tradicional.



El ranking de rentabilidad, según MejorCDT

La simulación realizada por la plataforma, basada en una inversión de 10 millones de pesos, arroja resultados claros sobre dónde rinde más el dinero. KOA se ubica en el primer lugar con una tasa del 11% efectivo anual para plazos de 360 y 720 días (uno y dos años).

En el escalafón le siguen entidades especializadas en crédito y nichos específicos:



Credifamilia: ofrece una tasa del 10.25 % a 720 días y del 10.15 % a un año.

ofrece una tasa del 10.25 % a 720 días y del 10.15 % a un año. Ban100: se posiciona con un 10.05 % a dos años y un 9.95 % a 12 meses.

¿Un CDT al 10 % hoy es mejor que uno al 16 % de hace unos años? Experto revela sorprendente verdad

¿Por qué varían las tasas de CDT y qué debe tener en cuenta?

Desde MejorCDT explican que la tasa final que recibe un usuario depende estrictamente de tres factores: el monto invertido, el plazo elegido y las condiciones del mercado el día de la apertura. Aunque las cifras actuales son de referencia, la plataforma enfatiza que "la tasa varía según el monto y el plazo que escojas", por lo que es vital realizar la simulación personalizada antes de tomar una decisión.



Además de la rentabilidad, los expertos sugieren evaluar la facilidad de gestión. Actualmente, el ecosistema digital permite que los colombianos no tengan que desplazarse a una oficina física para invertir. Herramientas como el simulador de MejorCDT no solo comparan los rendimientos, sino que permiten centralizar múltiples inversiones en diferentes bancos desde una sola cuenta, simplificando el seguimiento de los intereses generados.

Para quienes buscan liquidez inmediata, las tasas a 6 meses (180 días) también presentan cifras interesantes, con KOA ofreciendo un 10.1%, lo que demuestra que incluso en periodos cortos, el CDT sigue siendo una herramienta robusta frente a las cuentas de ahorros convencionales.