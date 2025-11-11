Gabriel Oliva es el nuevo presidente del Grupo Avianca

Gabriel Oliva será el nuevo presidente del Grupo Avianca en una decisión que, según la organización, busca fortalecer la estructura de liderazgo y garantizar la continuidad de la estrategia de crecimiento de la aerolínea.

Oliva asumirá el cargo de manera inmediata manteniendo su rol de Chief Operating Officer o director de operaciones. Además, liderará junto con el actual CEO, Frederico Pedreira, el proceso de transición hasta el 28 de febrero de 2026, fecha en la que Pedreira dejará su posición tras cinco años al frente de la compañía.

Gabriel Oliva se unió a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo y luego asumió la dirección de operaciones del grupo.

“Estoy muy agradecido y motivado por este nombramiento. Junto al equipo de más de 15.000 colaboradores continuaremos fortaleciendo la compañía y consolidando su liderazgo en la región”, expresó Oliva.



El cambio se enmarca en un plan de sucesión aprobado por la Junta Directiva de Avianca, y se da en un momento de estabilidad y consolidación de la aerolínea, que en los últimos años ha logrado optimizar su red, mejorar su rentabilidad y posicionarse como una de las más eficientes de América Latina.

“Liderar Avianca ha sido un honor extraordinario. Estoy profundamente agradecido por el compromiso de nuestro equipo y convencido de que, bajo el liderazgo de Gabriel, la compañía seguirá alcanzando nuevas alturas”, señaló Pedreira.

Por su parte, Adrián Neuhauser, CEO del Grupo Abra, matriz de Avianca, destacó la importancia del relevo.

“Fortalecemos el equipo de liderazgo mientras ejecutamos nuestro plan de sucesión. Agradezco a Fred por la transformación que ha impulsado y doy la bienvenida a Gabriel para continuar con este impulso", concluyó Neuhauser.