En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ganadería registra crecimiento en producción y mercado de mascotas alcanza récord

Ganadería registra crecimiento en producción y mercado de mascotas alcanza récord

Con un aumento del 11,8 % en carne y 13,2 % en leche, el sector consolida su expansión. Agrocampo impulsa la modernización del mercado con innovación tecnológica y el fortalecimiento de su red logística y comercial.

Ganadería y agricultura
Ganadería y agricultura
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

De acuerdo con datos recientes, reportados por la empresa Agrocampo, en 2024 el país alcanzó una cifra superior a los 30 millones de cabezas de ganado, con un aumento en la producción de carne del 11,8 % y de leche del 13,2 %.

A este avance se suma el buen desempeño en el comercio exterior: solo en el primer semestre de 2025, las exportaciones ganaderas superaron los 216 millones de dólares, consolidando la presencia de Colombia en mercados internacionales.

En paralelo, la industria de mascotas también atraviesa un momento histórico, con un crecimiento de más del 90 % en los últimos cinco años, llegando a siete de cada diez hogares colombianos.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

“Para responder a las nuevas dinámicas del mercado, Agrocampo adquirió el software Microsoft Dynamics 365, una plataforma de gestión empresarial que integra inteligencia artificial y analítica avanzada. Con esta inversión, la compañía busca optimizar procesos, fortalecer su gestión comercial y elevar los estándares de atención al cliente”, indicaron.

Asimismo, la entidad ha expandido su Centro de Logística operando el único call center veterinario especializado del país desde Bogotá.

Desde el 6 al 11 de octubre la empresa realizará una nueva edición de Agroaniversario, donde estarán ofreciendo más de 30.000 medicamentos y productos veterinarios, según ellos para “consolidarse como la feria comercial más importante del sector agropecuario y de mascotas en Colombia”.

Con estos avances, se ratifica la importancia estratégica de la ganadería y la producción animal como ejes de crecimiento económico y de competitividad internacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ganadería

Publicidad

Publicidad

Publicidad