Ganadería registra crecimiento en producción y mercado de mascotas alcanza récord

De acuerdo con datos recientes, reportados por la empresa Agrocampo, en 2024 el país alcanzó una cifra superior a los 30 millones de cabezas de ganado, con un aumento en la producción de carne del 11,8 % y de leche del 13,2 %.

A este avance se suma el buen desempeño en el comercio exterior: solo en el primer semestre de 2025, las exportaciones ganaderas superaron los 216 millones de dólares, consolidando la presencia de Colombia en mercados internacionales.

En paralelo, la industria de mascotas también atraviesa un momento histórico, con un crecimiento de más del 90 % en los últimos cinco años, llegando a siete de cada diez hogares colombianos.

“Para responder a las nuevas dinámicas del mercado, Agrocampo adquirió el software Microsoft Dynamics 365, una plataforma de gestión empresarial que integra inteligencia artificial y analítica avanzada. Con esta inversión, la compañía busca optimizar procesos, fortalecer su gestión comercial y elevar los estándares de atención al cliente”, indicaron.



Asimismo, la entidad ha expandido su Centro de Logística operando el único call center veterinario especializado del país desde Bogotá.

Desde el 6 al 11 de octubre la empresa realizará una nueva edición de Agroaniversario, donde estarán ofreciendo más de 30.000 medicamentos y productos veterinarios, según ellos para “consolidarse como la feria comercial más importante del sector agropecuario y de mascotas en Colombia”.

Con estos avances, se ratifica la importancia estratégica de la ganadería y la producción animal como ejes de crecimiento económico y de competitividad internacional.