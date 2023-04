“Gobierno debe hacer un esfuerzo adicional para controlar la inflación": Michel Janna

La inflación anual no tocó techo en marzo como esperaban desde el Gobierno y desde varias entidades financieras y, por el contrario, aumentó del 13.28 % en febrero al 13.34 % en marzo. El reporte del Dane muestra un incremento de 4.56 % en el costo de vida en el primer trimestre del año y de 1.05 % solo en el mes de marzo.

Ante este preocupante panorama, el presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, Michel Janna, habló en Mañanas Blu sobre la reciente cifra de inflación en el país y los factores que hacen que estos números no cedan.

"Estamos con el dato que salió hoy donde la inflación sigue subiendo y eso es una mala noticia porque toca el bolsillo de todos los colombianos. Esperábamos que la inflación en enero tocara techo, después en febrero, después en marzo y amanecemos con el dato de hoy. El ministro (de Hacienda), acertadamente, hace un llamado a todos que de alguna manera pueda ayudar a que la inflación baje y en este caso, a los empresarios y les pone una tarea de ayudar a controlar la inflación y, si bien es un llamado loable, a mi juicio hay dos cosas que están impactando la inflación: uno de ellos la devaluación, porque el dólar está subiendo y pasa por la incertidumbre. De ahí el Gobierno debe mandar un mensaje de confianza, de no deterioro de los sectores que generan divisas” señaló.

En Colombia, las categorías que más suben de precio tienen que ver con bienes y servicios directos, como, por ejemplo, los pequeños aparatos electrónicos del hogar como: planchas para el pelo, máquinas de afeitar, productos de aseo y servicios de salud. Sin embargo, lo que más pesa en el bolsillo tiene que ver con arriendo y servicios públicos, alimentos y transporte, incluyendo el transporte público. De ahí el llamado que hizo Janna al Gobierno nacional.

“El llamado a los empresarios es del ministro de Hacienda, y es justo, pero creo que es el mismo Gobierno el que debe hacer un esfuerzo adicional para ayudar a controlar la inflación. La solución sería no incrementar el gasto en una proporción tan elevada, no es que no gaste, sino que no incremente los gastos”, señaló.

