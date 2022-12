Gobierno defiende decreto de medicamentos biotecnológicos

Según el Ministerio de Salud, el decreto de los medicamentos biotecnológicos busca reducir los costos, regularlos y permitir el ingreso a nuevos medicamentos.

Carolina Gómez, asesora del ministerio, aseguró que no ingresarán a Colombia medicamentos de baja calidad ni medicamentos que no hayan sido sometidos a estudios.

"Hay muchos de los medicamentos que están en el país que son de empresas que tenían patentes y que ya se les están venciendo, entonces lo que va a entrar es competencia para esos medicamentos; pero se trata de medicamentos competidores de unos medicamentos que ya son conocidos, que llevan tiempo en el mercado, sobre los que hay información, sobre cómo funcionan, etc. No es que vaya a entrar un medicamento, del que no tenemos ni idea cómo funciona, a probarse en la población”, agregó.

En las próximas dos semanas será expedido el decreto para los medicamentos biotecnológicos, según el Ministerio de Salud.