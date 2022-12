Gobierno todavía no sabe si nuevo modelo de Uber es legal o ilegal

Toda una tormenta se ha desatado en el país y un descontento casi que generalizado en el gremio de taxistas por el regreso de la plataforma Uber al país este jueves tras su salida el pasado primero de febrero.

La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que aún no pueden determinar si el regreso de Uber a Colombia es legal o no, puesto que no fueron informados previamente de la llegada de la plataforma al país.

“Nosotros, como Gobierno Nacional y específicamente como superintendencia, nos enteramos, como todos los colombianos, el día de ayer del ofrecimiento del nuevo modelo de servicio de la empresa Uber . No fuimos comunicados o notificados previamente ni conocíamos de esta entrada al servicio”, indicó.

En ese sentido, precisó que todavía el Gobierno no puede determinar si el nuevo modelo de Uber es legal o ilegal.

“Formalizamos un requerimiento que fue remitido ayer mismo a la empresa para que nos contesten, de manera muy nutrida, muchos cuestionamientos que nos surgieron y de esa manera poder dar respuesta a la pregunta sobre si es legal o no su regreso”, dijo la funcionaria.

“Como Estado colombiano, ya hubo un pronunciamiento en la vía judicial, que tiene que ver con los competidores; a nosotros nos corresponde, respecto de todo el mercado, ver si es legal frente a los usuarios y en materia de responsabilidad, licencias y matrículas”, precisó.

La superintendente agregó que con este nuevo modelo de servicio no pueden precisar con exactitud si Uber presta o no un servicio de transporte público.

“No lo sabemos con el nuevo modelo porque depende de la condición en la que se esté prestando el servicio. En la práctica, existen 25 plataformas registradas formalmente y hay empresas de transporte que están formalmente habilitadas, incluye taxis y servicios especiales de placa blanca”, puntualizó.

Cabe señalar que UBER regresó al país bajo unas nuevas condiciones, que especificó en un comunicado de prensa.

De acuerdo con las nuevas condiciones, el modelo permitirá arrendar un vehículo con un conductor, bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada.

“La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato”, dice el comunicado.

Además, dice el comunicado, el nuevo modelo permitirá “coexistir” con los taxis, por lo que ofrece nuevas opciones, que describen así:

- Por Horas: ¿Necesitas hacer diferentes vueltas? ¿Quieres recorrer la ciudad con más flexibilidad? Esta es la opción para ti. Puedes alquilar un vehículo con conductor y pagarlo por el tiempo que lo utilices.

-Uber YA: Podrás alquilar un vehículo con conductor para poder moverte por la ciudad de manera ágil y confiable.

- Economy: Te permite alquilar vehículos con conductor donde podrían estar disponibles modelos menos recientes para alquilar a un precio menor. Disponible solamente en algunas ciudades de Colombia.

-Comfort: La alternativa premium que te permite alquilar vehículos más modernos con conductor, para una experiencia más cómoda.

- XL: ¿Vas en grupo o tienes muchas maletas? Esta es la opción perfecta para más espacio. Consejo ganador: si vas en grupo divide el precio del arrendamiento entre todos y ahorra.

