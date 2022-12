Grabación confirmaría móviles políticos en asesinato de periodista

Una grabación dada a conocer por Noticias Caracol confirmaría móviles políticos que estarían detrás del asesinato de la periodista Flor Alba Nuñez en Pitalito, Huila.

Se trata de un caso de corrupción del cual la comunicadora tenía información y que involucra a varios políticos de la zona y a un pago de sobornos entre dos candidatos.

La grabación daría luces en la investigación que podrían llevar a dar con los autores intelectuales del asesinato de la comunicadora.

La hipótesis apunta a dirigentes políticos de Pitalito, de acuerdo a lo que se escucha en la grabación.

Acá algunos apartes de la grabación:

A mí me dijeron que (-------) le habría ofrecido 200 millones de pesos a (-----) y que el habría aceptado por que no tiene plata y no sé qué.

Pues resulta que yo llame a (-----) me dijo que había escuchado lo mismo, pero que era imposible que él hubiera hecho eso y que ella le iba a preguntar.

Le pregunte al presidente del directorio que si es verdad lo del ofrecimiento de plata pero me dijo que nada era cierto. Pues ojalá china, porque que corrupción tan verraca.

Se cree que por la información en este caso de corrupción la joven periodista fue cobardemente baleada.

*Se omiten los nombres por que las personas aún no han sido llamadas a juicio.