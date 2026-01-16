En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ataque del ELN con drones en Tibú deja un soldado muerto y cuatro heridos

Ataque del ELN con drones en Tibú deja un soldado muerto y cuatro heridos

El frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN atacó con explosivos a tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 en la vereda Palmeras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad