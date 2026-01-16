Ataque del ELN con drones en Tibú deja un soldado muerto y cuatro heridos

Un nuevo ataque con drones cargados de explosivos sacudió la región del Catatumbo este viernes, 16 de enero de 2026. El Ejército Nacional confirmó que integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, lanzaron una ofensiva indiscriminada contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 que adelantaban operaciones militares en la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

En la acción terrorista murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Según el reporte oficial de la Segunda División del Ejército, el ataque también dejó heridos a dos suboficiales y dos soldados profesionales, quienes presentan lesiones por esquirlas. Los uniformados afectados fueron evacuados de urgencia por vía aérea hacia un centro asistencial especializado en la ciudad de Cúcuta.

La institución rechazó enfáticamente el uso de drones con artefactos explosivos, denunciando que estas prácticas violan los derechos humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al poner en riesgo no solo a las tropas sino a la población civil de la zona.

Soldado asesinado por el ELN en Tibú, Norte de Santander Foto: Ejército Nacional

Tras el asesinato de González Sánchez, el Ejército dispuso un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento a su familia, mientras se mantienen las operaciones en la región para dar con los responsables de este atentado que enluta nuevamente a la Fuerza Pública en Norte de Santander.