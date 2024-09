Gremios piden agregar $2 billones al presupuesto de 2025 para energía eléctrica

En una carta enviada a los ministros de Hacienda, Minas y Energía y al director del DNP, seis gremios de los sectores de energía y gas expresaron su preocupación por la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir el déficit de subsidios o pagos por menores tarifas en los sectores eléctrico y de gas natural para las vigencias fiscales de 2024 y 2025.

Los gremios reiteran que, al 31 de diciembre de 2024, "existiría un déficit acumulado sin apropiar cercano a 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y alrededor de 500.000 millones para gas natural, para un total de 1,8 billones de pesos".

Agregan que "para la vigencia de 2025, las necesidades de apropiación de subsidios para cubrir la totalidad de los pagos por menores tarifas del sector eléctrico y de gas natural son del orden de 3,8 billones de pesos para energía y de 1,2 billones de pesos para gas natural".

En este sentido, Acolgen, Andeg, Ser Colombia, Andesco, Asocodis y Naturgas "requieren que para los años 2024 y 2025 se apropien sumas cercanas a 5,1 billones de pesos para energía eléctrica y aproximadamente 1,7 billones de pesos para gas natural, para un total de 6,8 billones de pesos para estos dos sectores".

"Adicionalmente, se requiere con urgencia que se paguen los subsidios ya otorgados a los usuarios con corte al 31 de agosto de 2024, que corresponden a 1,65 billones de pesos para ambos sectores", se lee en la comunicación.

Sin embargo, los gremios ven "con mucha preocupación que en el proyecto del PGN para 2025 se propone apropiar recursos por tan solo 4,3 billones de pesos para los sectores de energía eléctrica y gas natural (...), lo que representa una disminución del 19 % con respecto a lo que se había apropiado para el PGN 2024".

Dicho esto, y en aras de "garantizar un servicio público eficiente", los gremios piden al Gobierno "pagar a la mayor brevedad los subsidios ya otorgados por las empresas con corte al 31 de agosto de 2024, sumas que corresponden a 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y 351 mil millones de pesos para gas natural".

También solicitan agregar al PGN 2025 "dos billones de pesos para energía eléctrica y 900.000 millones de pesos para gas natural, para un total de casi 3 billones de pesos para estos dos sectores".

Los gremios dejan claro que, de no apropiarse la totalidad de los recursos de subsidios requeridos y de no realizarse los giros oportunamente, "podrían producirse afectaciones en el flujo de caja de las empresas e incluso impactar de manera significativa el costo de las facturas a los usuarios más vulnerables, en la medida en que las empresas no dispongan de los recursos para seguir financiando los subsidios, que es una obligación del Estado".