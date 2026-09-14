Grupo Aval advierte que aumento de ICA financiero en Bogotá afectaría al sector en $500.000 millones

La propuesta de la Alcaldía de Bogotá de aumentar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades del sector financiero, que se elevaría, en caso de ser aprobada, del 14 al 21 por mil, sigue causando controversia. Esta vez, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, afirmó que el sector lleva varios meses enfrentando un aumento de tasas que dificulta su capacidad de inversión.

"Es un golpe duro para el sistema financiero. Nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores y, pues, nos toca mirar estrategias. (…) Las estimaciones de Asobancaria son que a todo el sistema financiero lo afecta en aproximadamente 500.000 millones de pesos. Estoy hablando de todo el sistema financiero", afirmó Gutiérrez.

Por su parte, la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, se sumó a la advertencia de Gutiérrez y afirmó que subir el ICA financiero en la capital podría encarecer el acceso al crédito y a productos financieros, además de restringir la financiación para hogares, empresas y emprendedores.

Asobancaria y el sector fintech ya habían rechazado la propuesta, que hace parte del proyecto Bogotá Ciudad Inteligente, y habían advertido que, para el sector, el incremento representaría un alza del 50 % frente a lo que se cobra actualmente por este impuesto.



Por su parte, la Secretaría de Hacienda de Bogotá ya había respondido que, incluso si se llegara a efectuar este aumento, los bancos seguirían teniendo una tributación efectiva inferior al promedio de la economía de la ciudad.