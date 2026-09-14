En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Grupo Aval advierte que aumento de ICA financiero en Bogotá afectaría al sector en $500.000 millones

Grupo Aval advierte que aumento de ICA financiero en Bogotá afectaría al sector en $500.000 millones

El impuesto pasaría del 14 al 21 por mil, de aprobarse la propuesta. El sector financiero advierte que el alza podría encarecer el crédito y limitar la financiación.

Grupo Aval
Grupo Aval
Foto Grupo Aval
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La propuesta de la Alcaldía de Bogotá de aumentar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades del sector financiero, que se elevaría, en caso de ser aprobada, del 14 al 21 por mil, sigue causando controversia. Esta vez, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, afirmó que el sector lleva varios meses enfrentando un aumento de tasas que dificulta su capacidad de inversión.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Es un golpe duro para el sistema financiero. Nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores y, pues, nos toca mirar estrategias. (…) Las estimaciones de Asobancaria son que a todo el sistema financiero lo afecta en aproximadamente 500.000 millones de pesos. Estoy hablando de todo el sistema financiero", afirmó Gutiérrez.

Últimas noticias

Cuánto paga el CDT
Economía

¿Cuánto debe invertir en un CDT para recibir un salario mínimo en diciembre?

Esmeralda
Economía

Exportaciones de esmeraldas colombianas van al alza en comparación con 2025: Fedesmeraldas

Por su parte, la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, se sumó a la advertencia de Gutiérrez y afirmó que subir el ICA financiero en la capital podría encarecer el acceso al crédito y a productos financieros, además de restringir la financiación para hogares, empresas y emprendedores.

Lea también:

Vendedor de drogas en el parque de los hippies en Chapinero, Bogotá.
Bogotá

Capturan a vendedor de droga cerca del parque de los Hippies en Chapinero, Bogotá

Calzado-Zara.jpg
Nación

MinTrabajo llegó sin aviso a Zara en Unicentro, Bogotá, tras denuncia de una trabajadora

Asobancaria y el sector fintech ya habían rechazado la propuesta, que hace parte del proyecto Bogotá Ciudad Inteligente, y habían advertido que, para el sector, el incremento representaría un alza del 50 % frente a lo que se cobra actualmente por este impuesto.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda de Bogotá ya había respondido que, incluso si se llegara a efectuar este aumento, los bancos seguirían teniendo una tributación efectiva inferior al promedio de la economía de la ciudad.

Relacionados

Noticias de hoy

ICA

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad