Guerra Rusia – Ucrania: ¿Afecta el petróleo en Colombia?

La economía también se ha visto afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania en Europa del este. Al respecto, Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor, estuvo en Negocios BLU analizando el panorama en el mercado económico y del petróleo.

“Rusia es un top 3 del mayor productor de petróleo del mundo de poderío del mundo (…) En una economía que está interconectada, cualquier cambio, por ligero que sea, más aún en un país de alto impacto global, por supuesto generaría una desestabilización económica tremenda. La caída no fue hoy, empezó en horas de las noche del día anterior donde todos los mercados empezaron a desplomarse”, detalló.

Afectación del petróleo en Colombia

Aunque el experto manifestó que el valor del petróleo es muy volátil, la situación que se vive en Ucrania y Rusia, a mediano y largo plazo, podría ser “nefasto para la economía global”.

“Si uno piensa en el beneficio de exportar petróleo, de corto plazo, hay un beneficio para los países que venden, en este caso Colombia. Pero en términos reales, el petróleo que es un insumo que está incorporado en la mayoría de los ciclos de producción se vuelve un gran problema, más cuando hablamos de la inflación. Si el petróleo tiene un encarecimiento se refleja, en principio, en los combustibles y estos hacen parte de la movilización de productos”, enfatizó.

¿Es bueno invertir en estos días?

Orlando Santiago recalcó que si la persona no tiene el suficiente conocimiento de cómo funcionan los mercados, es mejor mantenerse al rango. Además, porque en las próximas semanas puede haber incertidumbre y el nivel de estrés es fuerte. De hecho, si la persona no invirtió cuando la economía estaba “tranquila”, es poco probable que esté dispuesta ahora.

“Hay personas que no están dispuestas a soportar ese nivel tan fuerte, porque si no compran en niveles tranquilos, menos ahora (…) Esta situación es tirar una moneda al aire, porque aquí ni Estados Unidos, aliándose con la Otan, tienen probabilidades altas. Si no saben, mejor mantenerse al margen”, concluyó.

