Habrá sesiones extras para implementar acuerdos y debatir reforma tributaria

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, informó que se trabajará en sesiones extras hasta el 28 de diciembre en la Corporación Legislativa para sacar adelante la implementación de los acuerdos de paz y la Reforma Tributaria.



El senador Lizcano sostuvo que se va a esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre el “fast track” y que por ahora no se tramitará el proyecto de Ley de Amnistía.



"Será en un primer tiempo que va hasta el 23 de diciembre dónde vamos a estudiar el tema de la Reforma Tributaria y el primer debate de la ley de amnistía y en un segundo tiempo que ir a posiblemente una sesión conjunta si la corte da el Sí al tema del fast trak que ira entre el 26 el 27 y el 28 de diciembre”, dijo Lizcano.



“Entonces el Congreso a trabajar fundamentalmente hay hasta el 23 es posible que trabaje 26 27 y 28 los tres días y nuevamente regresaremos el 16 de enero a trabajar todo el tema de la paz segunda decisión la ley de la ley de amnistía no se va a presentar”, dijo.



“En caso que el Alto Tribunal no de vía al mecanismo de fast track el próximo 12 de diciembre, al siguiente día se presentaría el proyecto de amnistía para que se pueda tramitar y aprobar este mismo año”, agregó.



Sin embargo, el Gobierno y los partidos de la Unidad por la Paz confían en que la Corte decida en forma positiva sobre el mecanismo para agilizar la implementación de los acuerdos de La Habana.



“Vamos a trabajar hasta el 13 de diciembre, el presidente va a firmar el decreto de extras antes de irse a recibir su premio Nobel, además muy merecido y tendremos, también una citación para los temas de paz entre 26, 27 y 28 de diciembre y nuevamente en enero la segunda semana de enero”, precisó.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Defensoría del Pueblo le está brindando acompañamiento a la familia de la niña de 7 años que fue asesinada y abusada sexualmente en Bogotá.



-En diálogo con Blu Radio la psiquiatra Isabel Cuadros, Directora de la Fundación Afecto, dijo que el perfil de la persona que asesinó, torturó y violó a la pequeña Yuliana Andrea Sambony, podría ser comparada con la del reconocido asesino de niños, Jorge Alfredo Garavito.



-Un nuevo atentado contra una base militar se registró en la zona del Catatumbo. No se registran heridos.



-El próximo seis de diciembre podría ser una fecha límite para el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela.