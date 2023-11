"Hay una persecución de MinTrabajo hacia esta facción de la CGT": Myriam Luz Triana

El Gobierno de Gustavo Petro se reunirá el próximo 28 de noviembre con diferentes gremios sindicales de trabajadores, empresarios y analistas para llevar a cabo la primera discusión en torno al salario mínimo para el 2024.

A la reunión fueron invitados varios gremios de trabajadores como la CUT o la CGT, sin embargo, de este último (la Confederación General del Trabajo no fue invitada su presidente, Myriam Luz Triana, sino el representante de un ala de esta organización, Percy Oyola.

Debido a esto, la CGT emitió un comunicado exigiendo que el Gobierno nacional permitiera la participación de la organización "en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales-Cpcpsl. Espacio constitucional que pertenece a los trabajadores y empleadores, y no al comité de aplausos del Ministerio de Trabajo".

Para referirse acerca de esta petición al Gobierno, lo que esperan de esa mesa de concertación y la invitación de Oyola, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la presidente Myriam Luz Triana quien denunció que la facción que representa de la CGT.

La CGT exige que el gobierno nacional permita la participación de nuestra organización en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales-CPCPSL. Espacio constitucional que pertenece a los trabajadores y empleadores, y no al comité de aplausos de… pic.twitter.com/P640tHCXv9 — CGT COLOMBIA OFICIAL (@CGTOFICIAlCOL) November 21, 2023

Publicidad

"Es obvio que esto que está pasando en la CGT es una división bastante molesta, pero lo curioso es que constitucionalmente se plantea que van las centrales mayoritarias a la mesa de concertación y la CGT, efectivamente, es una central mayoritaria, pero en este momento para desfortuna de lo que se ha agenciado desde el mismo Gobierno, ya no son dos CGT; hay tres. En el Congreso que realizó el señor Loyola salió otra división y entonces ahora hay tres presidentes en las CGT", inició explicando Triana.

Además, puntualizó que la facción que ella representa de la CGT es la más grande y que, como mínimo, deberían estar los tres representantes de la organización.

"Nosotros estamos planteando que si la CGT es una cooperación mayoritaria, debemos entonces estar los tres presidentes mínimamente. De las tres de las tres representaciones, la mayoritaria, la que tiene más votación y más representatividad, es la CGT que estoy representando", señaló.

Publicidad

En el comunicado la CGT le dice no solo al Gobierno nacional que el señor Percy Oyola que no es el autorizado y que no es el que deben invitar para la negociación del salario mínimo, pero, asimismo, se lo dicen a sus otros colegas de las otras dos centrales obreras la CUT y la CTC.

Cabe recordar que en la mesa de negociación del salario mínimo se sientan las centrales obreras, los industriales, el Gobierno, los comerciantes, etc. Sin embargo, según Triana, los colegas de las otras dos centrales obreras no se han manifestado.

"Los compañeros de las otras dos centrales no se han pronunciado al respecto. Ellos no se han pronunciado y más bien han estado participando en reuniones previas que hicieron con la ministra del Trabajo", indicó.

"Hay una persecución del Ministerio del Trabajo, de la del área del trabajo en cabeza de la señora ministra hacia esta facción de la CGT", sentenció la presidente.