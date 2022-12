Incrementar tasas de interés no soluciona inflación: agricultores

"El aumento va a seguir y no es una forma fácil de controlar la inflación de alimentos con incremento de tasas, porque el fenómeno del niño no se controló con tasas, la devaluación no se controla con tasas, la revaluación no se controla con tasas, hay que incentivar la oferta y para eso el aumento de tasas va en contravía porque disminuye la rentabilidad del sector", dijo Mejía.

Pata el gremio un efecto negativo que ha tenido el incremento consecutivo de las tasas de interés se ha reflejado en los créditos de inversión que han venido en descenso desde el año pasado cuando el Banco de la República empezó a incrementar las tasas.

"En lo que va corrido del año también está sobre el billón de pesos capital de trabajo y en Finagro las cifras de colocación para inversión va sobre 700 mil millones entonces necesitamos reversar eso por inversión es oferta mayor de alimentos para poder expandirnos y contrarrestar lo que son las importaciones", agregó el dirigente gremial.