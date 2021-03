Ingreso Solidario: ¿qué hacer si no ha recibido el pago en marzo?

Prosperidad Social adelanta el pago del mes de marzo, 320.000 pesos, para usuarios no bancarizados hasta este el jueves 18.

“Para este pago acumulado, el Gobierno nacional ha destinado cerca de 980.000 millones de pesos. En este 2021 realizaremos seis pagos con una inversión de 2,9 billones de pesos”, dijo Susana Correa , directora de Prosperidad Social.

El primer giro del año de Ingreso Solidario incluye el acumulado de enero y febrero.

En caso de que no le hayan consignado el giro, Prosperidad Social dispuso de varios canales de atención disponibles para verificar lo pertinente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1.00 p.m

Dichos canales son:

Sitio web de Prosperidad Social: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Publicidad

Línea gratuita nacional: 01-8000-951100

Línea Bogotá y Conmutador: (1) 514 2060

Nuevas líneas de atención en Bogotá: (1) 514 9626 y (1) 595 4410

Correo electrónico: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co

Mensaje de texto gratuito al 85594

También puede comunicarse con la entidad por medio del chat virtual o de una videollamada.

Publicidad

Este es el enlace para acceder al chat virtual: http://srvdespru.americasbps.com/DPS_landing/index.html

Y este, para hacer una videollamada con la entidad: https://nggly242.inconcertcc.com/americasbps/dps/VideoCallDPS.html#!