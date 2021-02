Ingreso Solidario, ¿qué pasa si no cobró el subsidio?

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) informó que había plazo hasta el 30 de enero para que al menos 180.000 familias cobraran los subsidios de Ingreso Solidario.

¡ATENCIÓN! @FamiliasAccion, recuerden que hasta este 30 de enero estará disponible el último incentivo del 2020. Más información en https://t.co/8RUZGfQKA4 pic.twitter.com/iaQFis10v2 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 28, 2021

¿Qué pasa si, trascurrida esta fecha, usted no cobró?

De acuerdo con el DPS, quienes no cobren el subsidio deben iniciar un nuevo proceso para evitar perder las ayudas.

“Una vez finalizados el ciclo de pago a la persona le toca iniciar un trámite para que le devuelvan el incentivo. En el caso de Familias en Acción también vamos hasta el 30 del plazo también termina en enero y los recursos corresponden a una suma significativa”, dijo el director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, Édgar Picón.

El funcionario aclaró que, si no se reclama el subsidio, el dinero no se pierde, pero sí implica un trámite adicional.

“Aquellas personas que no pudieron reclamar algunos de sus incentivos de Ingreso Solidario el año pasado, que fueron 9 pagos, si no la reclama el 30 de enero, este recurso se devuelve al tesoro y la persona le toca venir a Prosperidad Social, hablo de venir de la forma electrónica a indicar aquí estoy yo, por favor devuélvame el recurso que no pude reclamar”, dijo.

Recuerde que en este enlace puede verificar si usted es beneficiario del programa. No es necesario inscribirse.