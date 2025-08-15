Jamás, ni en los momentos más difíciles, pensé irme del país: Luis Carlos Sarmiento Angulo

El reconocido empresario colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, fue reconocido con la Orden al Mérito Empresarial “José Gutiérrez Gómez” durante el 10° Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, que se realiza en Cartagena.

Durante su discurso en el auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena, el empresario de 92 años hizo un recorrido por su carrera en el sector bancario y de la construcción, y resaltó el aporte de sus empresas al desarrollo económico y social del país.

“Todo lo que he construido y lo que tengo se lo debo a Colombia. Aquí, además de hacer mis estudios y formar mi familia, he desarrollado toda mi actividad empresarial. Jamás, ni en los momentos más difíciles, sopesé la idea de irme del país. Sí, tenemos problemas, pero la mayoría de los colombianos somos buenos y trabajadores. Contamos con unas instituciones fuertes e independientes. Siempre hemos sabido sobreponernos a las adversidades y a las más diversas amenazas que han pretendido poner en jaque nuestro Estado de Derecho”, dijo a los asistentes.

El discurso de Sarmiento Angulo cerró con una ovación de los asistentes.

El empresario comenzó su carrera empresarial en la construcción pero hoy sus organizaciones están presentes en sectores de la economía que van desde los mercados financieros a las tiendas de barrio siendo Grupo Aval su marca insignia.

“Sé que algunos de ustedes se preguntarán ¿Por qué se está reconociendo la labor de un banquero en un foro industrial y empresarial? Pero déjenme decirles que antes que banquero soy un empresario colombiano lleno de orgullo y agradecimiento por todo lo que he recibido de esta incansable patria en mis setenta años de actividad empresarial ininterrumpida”, señaló.

Publicidad

Sarmiento Angulo se unió a las condolencias por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y sostuvo que le preocupa enormemente el recrudecimiento de la violencia:

“ (…) grupos terroristas que solo nos han dejado pobreza, muerte y subdesarrollo, esa ha sido y sigue siendo la principal tragedia nacional, y, sino enfrentamos estos grupos con mano firme y contundencia, el crecimiento y desarrollo que necesitamos para cerrar las brechas sociales se verán amenazados. Me preocupa mucho ver nuevamente el recrudecimiento de la violencia, con lo cual considero que debamos apoyar con firmeza a nuestras fuerzas armadas y de Policía”, enfatizó.

Al final de su discurso, el empresario invitó a cuidar la democracia y a seguir apostando por Colombia.

Publicidad

“Cuidemos la democracia, nuestro más valioso e importante activo. En cuanto a mí y al grupo que dirijo, hoy contamos con una organización moderna y sólida. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir invirtiendo y trabajando por este maravilloso país. Los resultados y el impacto en millones de colombianos muestran que bien vale la pena hacerlo”, concluyó.