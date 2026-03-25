Juan José Echavarría: El plan económico de Fajardo para "raspar la olla" y evitar la recesión

Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y la carta de Sergio Fajardo para liderar el Ministerio de Hacienda, ha presentado un diagnóstico crítico sobre el estado actual de las finanzas en Colombia.

Según el economista, aunque existen señales positivas de crecimiento cercano al 3%, la situación fiscal es alarmante, describiéndola como una "economía muy descuadernada" con la "olla raspada", lo que dificultará la gestión del próximo gobierno.



Ajuste fiscal y control del gasto público

Para enfrentar la crisis, Echavarría propone un plan de choque basado en la seriedad institucional y el crecimiento económico, con la meta de elevar la expansión del PIB al 3,8%. Una de sus medidas centrales es mantener el gasto público constante en términos reales, asegurando que este no crezca por encima de la inflación, siguiendo modelos exitosos como el de Costa Rica.

Asimismo, el posible ministro enfatizó la necesidad de combatir la evasión tributaria, señalando que en el país se deja de pagar casi la mitad de los impuestos correspondientes, especialmente en lo relacionado con el IVA.

Aunque considera la reforma tributaria como una "última medida", esta se enfocaría en cubrir déficits críticos en sectores como seguridad, salud y energía.



Subsidios y el "IVA personal"

Uno de los puntos más polémicos de su propuesta es la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, específicamente al diésel, para llevarlo a precios internacionales. Echavarría sostiene que mantener estos precios bajos es un subsidio a la clase media y alta, y no a los sectores más vulnerables.



En la misma línea, planteó la posibilidad de implementar un "IVA personal". Bajo este esquema, no se tocaría la canasta familiar de los estratos 1, 2 y 3, pero sí se revisarían los beneficios para los estratos 4 y 5, argumentando que no tiene sentido seguir subsidiando el consumo de alimentos en los sectores más favorecidos de la sociedad.



Riesgos para el Banco de la República y la deuda

Echavarría expresó una profunda preocupación por la independencia del Banco de la República, afirmando que la estabilidad macroeconómica del país depende actualmente de un equilibrio frágil en su junta directiva. Advirtió que un eventual gobierno de izquierda podría intentar "tomarse" el emisor, lo cual pondría en riesgo la institucionalidad económica

Finalmente, el economista advirtió que el nivel actual de endeudamiento no es sostenible, comparando la situación del país con una familia que gasta más de lo que recibe.

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