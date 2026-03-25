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Blu Radio  / Economía  / Juan José Echavarría: El plan económico de Fajardo para "raspar la olla" y evitar la recesión

Juan José Echavarría: El plan económico de Fajardo para "raspar la olla" y evitar la recesión

Según el economista, aunque existen señales positivas de crecimiento cercano al 3%, la situación fiscal es alarmante, describiéndola como una "economía muy descuadernada" con la "olla raspada", lo que dificultará la gestión del próximo gobierno.

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