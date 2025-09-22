Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha realizó su sorteo número 2556 este lunes, 22 de septiembre de 2025, dejando más de 47.000 ganadores y acumulando millonarios premios para el próximo sorteo del miércoles, 24 de septiembre. Conozca aquí los números ganadores, la cantidad de ganadores por categoría y el nuevo acumulado.



Resultados del Baloto: sorteo 2556

El sorteo del Baloto dejó como resultado los números y la Superbalota



Resultados de Revancha: sorteo 2555

Para Revancha, los números ganadores fueron y la Superbalota



Próximo sorteo

El próximo sorteo del Baloto Revancha se realizará el miércoles, 24 de septiembre de 2025, con acumulados de $21.000 millones para Baloto y $4.100 millones para Revancha.

Los jugadores pueden adquirir su tiquete en puntos autorizados o en canales digitales oficiales hasta pocas horas antes del sorteo.