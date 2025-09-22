En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2556 Baloto del sábado y la guía esencial para jugar y cobrar tus premios sin complicaciones.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El Baloto y Revancha realizó su sorteo número 2556 este lunes, 22 de septiembre de 2025, dejando más de 47.000 ganadores y acumulando millonarios premios para el próximo sorteo del miércoles, 24 de septiembre. Conozca aquí los números ganadores, la cantidad de ganadores por categoría y el nuevo acumulado.

Resultados del Baloto: sorteo 2556

El sorteo del Baloto dejó como resultado los números y la Superbalota

Resultados de Revancha: sorteo 2555

Para Revancha, los números ganadores fueron y la Superbalota

Próximo sorteo

El próximo sorteo del Baloto Revancha se realizará el miércoles, 24 de septiembre de 2025, con acumulados de $21.000 millones para Baloto y $4.100 millones para Revancha.

Los jugadores pueden adquirir su tiquete en puntos autorizados o en canales digitales oficiales hasta pocas horas antes del sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad