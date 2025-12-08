Baloto y Revancha, resultados sorteo lunes festivo 8 de diciembre de 2025

Este lunes festivo, 8 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2589 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de $9.200 millones de pesos y Revancha de $9.600 millones.



Resultados del Baloto hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Los números ganadores del Baloto hoy, lunes 8 de diciembre de 2025, fueron: 21-24-02-22-37 y la superbalota número 10.



Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 02-42-30-33-07 y la súper balota 04.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2590 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 10 de diciembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.