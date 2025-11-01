En vivo
Baloto y Revancha, resultados último sorteo del sábado 1 de noviembre

Baloto y Revancha, resultados último sorteo del sábado 1 de noviembre

Conozca los resultados del Baloto y Revancha en su sorteo 2573 de este sábado 1 de noviembre de 2025.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

El sábado, 1 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2573 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Resultados del Baloto hoy, sábado 1 de noviembre de 2025

Los números ganadores del Baloto fueron: en minutos. El acumulado de Baloto es de en minutos.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: en minutos. El acumulado de la Revancha es de en minutos.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2574 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 3 de noviembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

