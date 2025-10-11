Baloto y Revancha, resultados último sorteo sábado 11 de octubre de 2025

El sábado, 11 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.564 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí se registraron miles de ganadores en las diferentes categorías.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: —- y la superbalota —.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: —— y la superbalota —.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores.

El sorteo 2.565 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 13 de octubre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.